聽新聞
0:00 / 0:00
樺加沙恐達強颱下限！挑戰今年「風王」 他估921海陸警齊發
樺加沙颱風有可能增強為中度颱風，對台灣構成威脅。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據今天凌晨2時中央氣象署最新颱風情資顯示，樺加沙颱風後續發展的強度，至少可達到中度颱風至強烈颱風等級之間。
他說，樺加沙颱風未來七級風平均暴風半徑可達280公里，十級風平均暴風半徑也有90公里，近中心最大風速每秒48公尺，逼近強颱的下限，有可能成為今年以來南海及西北太平洋海域的「風王」。樺加沙（RAGASA）颱風名稱是由菲律賓氣象部門提供，有「快速移動」的意思。希望，風如其名。
氣象署有可能發布樺加沙颱風的海上陸上颱風警報。他表示，目前評估，明天上午就會發布海上颱風警報，明天晚上追加發布陸上颱風警報，下周二深夜解除海上颱風警報。前後警報影響時間約60小時左右。
他說，下周一至下周二，樺加沙颱風將會最靠近台灣陸地，這也是風雨浪影響最大時段；下周三，颱風殘餘外圍雲系，在花東地區的降雨仍會持續，加強注意防範。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言