樺加沙恐達強颱下限！挑戰今年「風王」 他估921海陸警齊發

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

樺加沙颱風有可能增強為中度颱風，對台灣構成威脅。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據今天凌晨2時中央氣象署最新颱風情資顯示，樺加沙颱風後續發展的強度，至少可達到中度颱風至強烈颱風等級之間。

他說，樺加沙颱風未來七級風平均暴風半徑可達280公里，十級風平均暴風半徑也有90公里，近中心最大風速每秒48公尺，逼近強颱的下限，有可能成為今年以來南海及西北太平洋海域的「風王」。樺加沙（RAGASA）颱風名稱是由菲律賓氣象部門提供，有「快速移動」的意思。希望，風如其名。

氣象署有可能發布樺加沙颱風的海上陸上颱風警報。他表示，目前評估，明天上午就會發布海上颱風警報，明天晚上追加發布陸上颱風警報，下周二深夜解除海上颱風警報。前後警報影響時間約60小時左右。

他說，下周一至下周二，樺加沙颱風將會最靠近台灣陸地，這也是風雨浪影響最大時段；下周三，颱風殘餘外圍雲系，在花東地區的降雨仍會持續，加強注意防範。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 警報 氣象署

