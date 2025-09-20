樺加沙颱風進逼 綠島蘭嶼海運航線明午起停航

民生電價漲定了，是不是會讓好不容易趨緩的通膨再起？學者都說，因為漲價對象是小商家及住宅，漲幅不大，對物價影響有限，不至於大幅度顯現在物價數據上，但小商家仍可能轉嫁給消費者，導致外食費再增，民眾還是會對物價上揚感受更明顯，生活壓力更沉重。

2025-09-20 01:20