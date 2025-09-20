中秋水果行情出爐 嘉南風災減產…這種柿子成稀缺果

中秋佳節將至，正值柿子與文旦盛產。不過，今年嘉義與台南地因7月遭遇丹娜絲颱風侵襲，農作物受損嚴重，導致柿子及文旦產量大幅減少，市場行情也出現變化。嘉義市果菜市場指出，目前上市柿果以紅柿、甜柿為主，往年應景常見水柿（牛心柿）產量驟減，成為稀缺水果。行情方面，文旦拍賣平均每公斤27元，紅柿每公斤23元，甜柿高達每公斤66元。

果菜市場人員解釋，水柿即俗稱「牛心柿」，是台灣栽培面積最廣完全澀柿，主要產地集中嘉縣番路鄉。牛心柿果實大、外形飽滿，果頂尖銳、蒂頭凹陷，形似牛心，因此得名。果實多以石灰水浸泡去澀，脫澀後果皮轉為黃綠色，口感脆硬，即一般人熟悉的「硬柿」。

番路鄉農會表示，今年風災影響，牛心柿產量驟減，加上部分果農減少栽種，整體收成率僅剩4成。農會啟動保價收購措施，確保農民收益。據估計，柿子面積約200公頃，今年實際收購量約240萬台斤。收購價，7兩以上柿果每斤23元，4.5兩以上20元，3.5兩以上13元，普遍優於往年市場均價15元，保障各規格柿果皆能有合理收益。為穩定產銷，農會推動柿餅加工，並開發多元加工產品。雖然產量減少，但地方年度盛事「柿子節」仍將於10月4日至5日如期舉行，盼吸引民眾參與，共同支持在地農產。

另，秋節文旦也受風災影響，農糧署統計全台減產近3成，台南麻豆產區損失最重，不過農糧署強調，雖然數量銳減，但品質仍佳，加上加工用途多元，呼籲消費者踴躍選購。除麻豆，文旦產區還有雲林斗六與花蓮鶴岡。今年閏六月文旦普遍提早採收，加上農曆「白露」節氣已過，值最佳成熟時機。果菜市場觀察，近期文旦買氣隨中秋腳步逐漸升溫，雖然文旦與柿子產量雙雙減少，但市場供應穩定，建議民眾把握中秋節前夕，選購品質優良應景水果，支持農民。 番路鄉農會因今年風災影響，牛心柿產量驟減，加上部分果農減少栽種，整體收成率僅剩4成。農會啟動保價收購措施，確保農民收益。 圖／番路鄉農會提供 嘉義市果菜市場指出，目前上市柿果以紅柿、甜柿為主，往年應景常見水柿（牛心柿）產量驟減，成為稀缺水果。記者魯永明／攝影 嘉義市果菜市場觀察，近期文旦買氣隨中秋腳步逐漸升溫。記者魯永明／攝影 番路鄉農會因今年風災影響，牛心柿產量驟減，加上部分果農減少栽種，整體收成率僅剩4成。農會啟動保價收購措施，確保農民收益。 圖／番路鄉農會提供

