台中藝術家朱先仙赴法參展 抽象畫作躍登國際媒體受關注

在東海大學任教的藝術家朱先仙，今年9月在法國凡爾賽市立藝術館展出抽象畫作「靜燃Silent Ignition」，吸引國際關注，並接受當地新聞網採訪，躍登國際媒體版面。

來自台中的朱先仙，長大後走遍美國和英國，沉浸在西方藝術和文化陶冶，回台投入藝術創作，以創新的技術表達深邃的精神內涵，迅速成為台灣藝術界的新星。

為吸取法國豐富的藝術養分，在東海大學任教的朱先仙，平常除在學校旁聽法文課之外，今年暑假還專程飛到巴黎學習法文，為期三周的課程結束後，9月再前往凡爾賽市立藝術館參與這場藝術盛宴。她說，「此行能與眾多各國人士交流，收穫良多」。

朱先仙在英國里茲大學拿到教育學碩士學位，返台後最初從事攝影和時裝設計，後來對繪畫深深著迷，一頭栽進藝術世界後，潛能大爆發，2022年獲得盧森堡藝術獎及入選法國巴黎秋季沙龍展，2023香港上．文化周年繪畫大賽銅牌獎及2024美國世界藝術獎抽象項目類全球第五名、非寫實花卉項目全球第六名等殊榮。

朱先仙的藝術風格，巧妙融合東方水墨洗技術和西方滴墨方法，創造一種獨特的抽象語言。它利用墨水洗滌的流動性來喚起深厚的精神空間。

此外，她受到美國抽象表現主義畫家傑克遜•波洛克的啟發，結合充滿活力的滴水技術，使用大膽的線條和鮮豔的色彩來表達內心的情感，這些元素構建朱先仙既寧靜又充滿緊張的內在宇宙。 法國凡爾賽市立藝術館展場，吸引觀眾駐足觀賞。圖／朱先仙提供

