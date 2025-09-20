台灣海峽規模5.0地震 金門人驚醒嚇哭：以為爆炸聽到地鳴聲

今天上午6時56分，在台灣海峽（金門縣政府東方93.9公里之處）發生芮氏規模5.0地震。不少仍在睡夢中的金門地區民眾被地震嚇醒，甚至有人聽到低沉的地鳴聲，「第一次感覺搖得這麼用力，實在很可怕」。

根據中央氣象署的地震報告，震央位於金門縣政府東方約93.9公里海域，震源深度17.2公里，金門最大震度達2級。值得注意的是，這次震央位置與去年發生的地震相距僅幾公里，可說是幾乎「原地再震」。目前金門地區並無災情傳出。

金門地震發生時，台灣的相關預報都不多，也沒警報，民眾嘆「看來金門被孤立，沒有國家警報」，也有不少民眾改搜尋大陸的地震預報，希望能掌握最新的訊息。

地震也在網路上引發熱議。「第一次在金門這麼明顯感覺到地震，床和衣櫃搖得好大，還伴隨轟隆隆聲，全家都被嚇醒了」。也有網友表示，這起地震跟歷史上發生在明朝的泉州大地震位置差不多；還有人說，明天就是921，很難不讓人想到台灣的921大地震。

住在金城的許先生受訪時表示，當下還以為是什麼東西爆炸了，結果一聽到地鳴聲，馬上感覺到地板震動，孩子嚇得大哭，他趕緊抱住小孩到門口準備避難，真的是很可怕。 金門上午6時56分規模5.0地震，不少睡夢中的民眾都被搖醒。圖／取自中央氣象署網站

今天上午6時56分，在金門縣政府東方93.9公里，發生芮氏規模5.0地震，地震深度17.2公里。震度圖。圖／中央氣象署提供

