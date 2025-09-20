浣熊增強為中颱 專家曝歐洲模式預報曲折離奇…第二次轉向才成功往日本
在遠洋的浣熊颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，由於距離遙遠，對台灣天氣不會造成影響。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，歐洲模式（ECMWF）對於浣熊颱風的預報相當有趣，看起來就是第一次轉向失敗後，陷入鞍型場，打轉後又被重新建立增強的高壓往西南推，等到高壓又減弱，而第二次轉向，才成功往日本而去。
吳聖宇表示，會不會真的這麼曲折離奇還不知道，但確實是很有意思的預報結果，後續可以持續觀察。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言