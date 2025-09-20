浣熊增強為中颱 專家曝歐洲模式預報曲折離奇…第二次轉向才成功往日本

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲模式（ECMWF）對於浣熊颱風的預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
歐洲模式（ECMWF）對於浣熊颱風的預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

在遠洋的浣熊颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，由於距離遙遠，對台灣天氣不會造成影響。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，歐洲模式（ECMWF）對於浣熊颱風的預報相當有趣，看起來就是第一次轉向失敗後，陷入鞍型場，打轉後又被重新建立增強的高壓往西南推，等到高壓又減弱，而第二次轉向，才成功往日本而去。

吳聖宇表示，會不會真的這麼曲折離奇還不知道，但確實是很有意思的預報結果，後續可以持續觀察。

颱風 浣熊

