快訊

世界第一人！馬斯克淨資產據報突破15兆大關

別再用了！Office 2016、2019將全面終止支援 微軟喊話企業「速速升級」

樺加沙恐達強颱下限！挑戰今年「風王」 他估921海陸警齊發

聽新聞
0:00 / 0:00

震央在台灣海峽！上午6時56分規模5.0地震 澎金馬和西半部13縣市有感

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天上午6時56分，在金門縣政府東方93.9公里，發生芮氏規模5.0地震，地震深度17.2公里。圖／中央氣象署提供
今天上午6時56分，在金門縣政府東方93.9公里，發生芮氏規模5.0地震，地震深度17.2公里。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第123號顯著有感地震報告，今天上午6時56分，在金門縣政府東方93.9公里，發生芮氏規模5.0地震，地震深度17.2公里。

各地震度級：金門縣地區最大震度2級、澎湖縣地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、嘉義縣地區最大震度2級、嘉義市地區最大震度2級、台中市地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級、台南市地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級、桃園市地區最大震度1級、連江縣地區最大震度1級。

PTT八卦版也掀起討論，網友表示，「金門晃一下」、「澎湖超大，被搖醒」、「嘉義有感」、「台中有」、「彰化隱約搖」、「還以為是錯覺」、「被震醒」、「金門有感耶，晃了兩下」、「金門晃一下以為開戰了」、「馬祖也有晃一下」、「震央超偏門」、「福建有感，直接被搖醒」、「金門第一次覺得超大」、「很詭異的位置」。

顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

今天上午6時56分，在金門縣政府東方93.9公里，發生芮氏規模5.0地震，地震深度17.2公里。震度圖。圖／中央氣象署提供
今天上午6時56分，在金門縣政府東方93.9公里，發生芮氏規模5.0地震，地震深度17.2公里。震度圖。圖／中央氣象署提供

地震 嘉義 金門

延伸閱讀

紅十字會跨海接力 金廈合作助重傷遊客返陸治療

北市真善美聯誼會與全國家長大聯盟手作蛋黃酥 金門傳愛

米塔颱風外圍雲系影響 台東縣大雷雨範圍擴大

冒充金管會、檢警詐騙再現 金門受害者遭騙200萬…警智取逮車手

相關新聞

樺加沙恐達強颱下限！挑戰今年「風王」 他估921海陸警齊發

樺加沙颱風有可能增強為中度颱風，對台灣構成威脅。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據今天凌晨2時中央氣象署...

台灣海峽規模5.0地震 金門人驚醒嚇哭：以為爆炸聽到地鳴聲

今天上午6時56分，在台灣海峽（金門縣政府東方93.9公里之處）發生芮氏規模5.0地震。不少仍在睡夢中的金門地區民眾被地...

影響逾1400萬戶！民生電價下月起漲3.12% 業界憂物價恐漲

經濟部昨召開電價審議委員會，拍板電價十月一日起調漲，經濟部次長賴建信表示，由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於...

電價漲 外食開銷恐增加

民生電價漲定了，是不是會讓好不容易趨緩的通膨再起？學者都說，因為漲價對象是小商家及住宅，漲幅不大，對物價影響有限，不至於大幅度顯現在物價數據上，但小商家仍可能轉嫁給消費者，導致外食費再增，民眾還是會對物價上揚感受更明顯，生活壓力更沉重。

「樺加沙」挑戰強颱 暴風圈下周一傍晚觸陸 路徑仍可能北修

樺加沙颱風即將威脅台灣，中央氣象署預估它有增強為中度颱風的趨勢。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，樺加沙颱風的環流...

醫美過失頻傳 醫策會：全台逾千家診所僅40家認證

安和美醫美外科診所62歲醫師丁斌煌為50歲簡姓男子執行陰莖增大術，簡男命喪手術台；近年醫美診所屢傳死亡手術案件，醫策會執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。