震央在台灣海峽！上午6時56分規模5.0地震 澎金馬和西半部13縣市有感
中央氣象署發布第123號顯著有感地震報告，今天上午6時56分，在金門縣政府東方93.9公里，發生芮氏規模5.0地震，地震深度17.2公里。
各地震度級：金門縣地區最大震度2級、澎湖縣地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、嘉義縣地區最大震度2級、嘉義市地區最大震度2級、台中市地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級、台南市地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級、桃園市地區最大震度1級、連江縣地區最大震度1級。
PTT八卦版也掀起討論，網友表示，「金門晃一下」、「澎湖超大，被搖醒」、「嘉義有感」、「台中有」、「彰化隱約搖」、「還以為是錯覺」、「被震醒」、「金門有感耶，晃了兩下」、「金門晃一下以為開戰了」、「馬祖也有晃一下」、「震央超偏門」、「福建有感，直接被搖醒」、「金門第一次覺得超大」、「很詭異的位置」。
