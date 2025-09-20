樺加沙進入快速的強度增強期 鄭明典：這個颱風需要密切關注

目前太平洋地區有2個颱風和1個熱帶性低氣壓。中央氣象署表示，樺加沙颱風有增強為中度颱風的趨勢。米塔颱風今天凌晨2時已經減弱為熱帶性低氣壓，浣熊颱風則於凌晨2時增強為中度颱風。

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，颱風近中心對流快速發展，而且持續維持在颱風低層環流中心附近，通常表示颱風進入快速的強度增強期。今年第18號颱風樺加沙需要密切關注。

中央氣象署表示，明天樺加沙颱風颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、大台北、東北部、東部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，桃園及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部大雨發生的機率。

今晚起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率。

