「樺加沙」挑戰強颱 暴風圈下周一傍晚觸陸 路徑仍可能北修

樺加沙颱風即將威脅台灣，中央氣象署預估它有增強為中度颱風的趨勢。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，樺加沙颱風的環流持續整合、爆發，強度增強中，預計通過台灣南端時，是它的巔峰時刻，將挑戰強烈颱風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，太平洋高壓會稍微減弱，使樺加沙朝西北移動，周日下半天高壓重新增強，強勢導引樺加沙逐漸偏西，移動速度加快。下周二通過巴士海峽，也是離台灣最近時刻。高壓增強速度愈快，樺加沙偏西幅度愈明顯，反之愈靠近台灣。󠀠

至於影響時間，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前路徑推估，暴風圈預計下周一傍晚左右，接觸到恆春半島及台東陸地。下周一入夜後至下周二白天，暴風圈掃過南部及台東陸地。󠀠

樺加沙颱風有無登陸的可能性？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，就目前資料來說，樺加沙直接侵襲（登陸）台灣的機率較低，但暴風圈仍會籠罩台灣南部及台東的陸地，北部、東部受外圍環流影響，仍會有一定程度的風雨。

󠀠至於確切的風雨大小？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因颱風路徑仍有往北、往南小幅修正的空間，未來2天是關鍵。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。 樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網

