天氣展望 颱風外圍環流+低壓帶影響 第2周降雨趨緩

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周受颱風外圍環流及低壓帶影響，各地易有局部短暫陣雨或雷雨，以東半部及南部降雨訊號較為顯著，受降雨影響期間白天高溫略降。

氣象署表示，第2周台灣附近水氣減少，降雨以迎風面的北部及東半部為主。近期西北太平洋的熱帶擾動生成訊號活躍，隨時留意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

