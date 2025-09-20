明晚變天！吳德榮：「樺加沙」挑戰風王 下周一起恐大量致災降雨、狂風巨浪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周一至下周三樺加沙颱風通過巴士海峽、進入南海，大台北、東半部及南部先後有明顯降雨，東半部及南部山區慎防大量降雨致災，南台灣、各地沿海應慎防強風，台灣附近各海面應防狂風巨浪。本報資料照片
目前太平洋地區有2個颱風和1個熱帶性低氣壓。中央氣象署表示，米塔颱風今天凌晨2時已經減弱為熱帶性低氣壓，浣熊颱風則於凌晨2時增強為中度颱風。至於即將威脅台灣的樺加沙颱風，目前雖然仍是輕度颱風，但有增強為中颱的趨勢。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，根據氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱米塔登陸廣東後，今晨已減弱為熱帶低壓。中颱浣熊距台遙遠，對台無威脅。樺加沙颱風為唯一具有威脅的颱風。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）系集模式模擬樺加沙的動向，與氣象署路徑潛勢預測圖類似，系集模擬平均路徑，通過巴士海峽，個別模擬路徑則分散在兩側，顯示其動向的不確定性。

樺加沙「有挑戰今年風王的機率」，吳德榮表示，氣象署預測其中心附近平均風速、最強將達48米／秒，超過劍魚、楊柳43米／秒的紀錄。由於其動向仍有不確定性，是否帶來更大的威脅，是觀察的重點。

今天大低壓環流的水氣影響，花東偶有局部短暫降雨；吳德榮表示，午後西半部有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率，應注意；北台灣白天仍酷熱，其他各地高溫微幅下降，仍偏熱。北部24至37度、中部22至36度、南部23至35度、東部22至36度。

明天水氣略減，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，擴及部分平地。吳德榮表示，明天傍晚起樺加沙颱風外圍接近，大台北及宜花漸轉有雨。

吳德榮表示，下周一至下周三樺加沙颱風通過巴士海峽、進入南海，大台北、東半部及南部先後有明顯降雨，東半部及南部山區慎防大量降雨致災，南台灣、各地沿海應慎防強風，台灣附近各海面應防狂風巨浪。

至於何時脫離颱風威脅？吳德榮表示，下周四樺加沙颱風遠離，上半天花東及高屏仍有降雨，下半天好轉。下周五各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

歐洲系集模式（左圖，取自weathernerd）模擬樺加沙颱風的動向，與中央氣象署路徑潛勢預測圖（右圖）類似，系集模擬平均路徑，通過巴士海峽，個別模擬路徑則分散在兩側，顯示其動向的不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄
明晚變天！吳德榮：「樺加沙」挑戰風王 下周一起恐大量致災降雨、狂風巨浪

