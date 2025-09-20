聽新聞
進口、出豬量皆增 豬肉價秋節後可望趨穩

聯合報／ 記者蔡維斌簡慧珍／連線報導
肉品市場成交量已逐步回復正常，預估豬肉價格可在中秋節後趨穩。 圖／聯合報系資料照片
肉品市場成交量已逐步回復正常，預估豬肉價格可在中秋節後趨穩。 圖／聯合報系資料照片

近來豬源短缺，豬價居高不下，養豬大縣雲林縣肉品市場七月到九月初毛豬交易行情維持在每公斤一百元以上，中元節前後甚至突破一百一十元。彰化縣長王惠美一度因豬源不足呼籲養豬戶不要惜售，「養到差不多就可賣了」，近日出豬量增及進口豬肉影響，毛豬行情已跌破百元，預估中秋節後豬價漸趨平穩。

雲林肉品市場總經理黃加安指出，七月起天氣炎熱，豬食欲大減，此外罹患下痢病症多，且國內包括台糖等十多家大型養豬場舍進行大規模改建，豬源供應量一路下滑。

豬量減少價格就會上揚，但近日毛豬行情開始下滑，雲林肉品市場昨天交易行情每公斤九十八元。黃加安說，近一周來跌破百元大關，主要是養豬戶見豬價跌，擔心會持續下跌，就大量出豬，預估在中秋過後，豬價就會逐漸恢復平穩。

彰化縣肉品市場指出，往年中秋節前豬價都微幅上揚，今年反常，如果持續進口豬肉滿足消費需求，全台毛豬交易行情仍會再走跌。另外，縣長王惠美近日找養豬場業者聚餐，拜託大家不要惜售，彰化整體出豬量增加近一成。

彰化肉商表示，超市、有規模的餐廳都會標示豬肉產地，但飲食攤、傳統市場販售的豬肉食品就沒標示，很多使用進口豬肉加香料、醬料滷製，消費者吃不出產地，短暫紓解台灣豬的需求量，也讓豬價短暫回檔。

豬價 豬肉 毛豬 豬源 豬量 彰化 出豬 中秋節 養豬場 肉品市場

相關新聞

影響逾1400萬戶！民生電價下月起漲3.12% 業界憂物價恐漲

經濟部昨召開電價審議委員會，拍板電價十月一日起調漲，經濟部次長賴建信表示，由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於...

電價漲 外食開銷恐增加

民生電價漲定了，是不是會讓好不容易趨緩的通膨再起？學者都說，因為漲價對象是小商家及住宅，漲幅不大，對物價影響有限，不至於大幅度顯現在物價數據上，但小商家仍可能轉嫁給消費者，導致外食費再增，民眾還是會對物價上揚感受更明顯，生活壓力更沉重。

三颱共舞！「樺加沙」恐升級強颱 最快明天海警

目前西太平洋海面上有三個颱風，分別是米塔、樺加沙及浣熊。氣象署表示，浣熊颱風距離台灣超過四千公里，基本上不影響台灣，須注...

醫美過失頻傳 醫策會：全台逾千家診所僅40家認證

安和美醫美外科診所62歲醫師丁斌煌為50歲簡姓男子執行陰莖增大術，簡男命喪手術台；近年醫美診所屢傳死亡手術案件，醫策會執...

出國夯 桃機國籍航空智慧報到僅5成

出國潮未減，旅客常為報到與托運程序耗費大量時間，桃園機場公司雖啟用自助報到（ＣＵＳＳ）多年，但目前國籍航空智慧報到比率僅...

為南迴醫療奔走 「超人醫師」徐超斌癌逝、享年58歲

被稱為「超人醫師」、南迴基金會發起人徐超斌，卅九歲時曾遭遇中風、六年前被診斷晚期鼻咽癌，他即使生病仍掛心患者，曾經才剛完...

