進口、出豬量皆增 豬肉價秋節後可望趨穩

近來豬源短缺，豬價居高不下，養豬大縣雲林縣肉品市場七月到九月初毛豬交易行情維持在每公斤一百元以上，中元節前後甚至突破一百一十元。彰化縣長王惠美一度因豬源不足呼籲養豬戶不要惜售，「養到差不多就可賣了」，近日出豬量增及進口豬肉影響，毛豬行情已跌破百元，預估中秋節後豬價漸趨平穩。

雲林肉品市場總經理黃加安指出，七月起天氣炎熱，豬食欲大減，此外罹患下痢病症多，且國內包括台糖等十多家大型養豬場舍進行大規模改建，豬源供應量一路下滑。

豬量減少價格就會上揚，但近日毛豬行情開始下滑，雲林肉品市場昨天交易行情每公斤九十八元。黃加安說，近一周來跌破百元大關，主要是養豬戶見豬價跌，擔心會持續下跌，就大量出豬，預估在中秋過後，豬價就會逐漸恢復平穩。

彰化縣肉品市場指出，往年中秋節前豬價都微幅上揚，今年反常，如果持續進口豬肉滿足消費需求，全台毛豬交易行情仍會再走跌。另外，縣長王惠美近日找養豬場業者聚餐，拜託大家不要惜售，彰化整體出豬量增加近一成。

彰化肉商表示，超市、有規模的餐廳都會標示豬肉產地，但飲食攤、傳統市場販售的豬肉食品就沒標示，很多使用進口豬肉加香料、醬料滷製，消費者吃不出產地，短暫紓解台灣豬的需求量，也讓豬價短暫回檔。

