疫病、風災、成本又高 豬源少導致豬價漲

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
今年5月下旬起，毛豬拍賣均價一路飆漲，彰化毛豬行情飆破每公斤百元大關，創40年來高點。 記者簡慧珍／攝影
豬價近日飆漲影響，彰化多家爌肉飯喊漲。中華民國肉類商業同業公會全國聯合會理事長陳德南直言，這幾年豬價幾乎只漲不跌，再這樣下去恐怕帶動市場通膨農業部現在作法是請冷凍廠商少買一點，讓豬價回跌，少買的部分則由農業部補貼，但這僅是治標不治本。

過往豬價正貴時，每公斤平均批發價也僅八、九十元，然而今年卻因小豬下痢、藍耳病等綜合性疾病影響，造成豬隻育成率不佳，再加上七、八月中南部連續風災導致豬舍損毀，影響毛豬在養頭數，導致豬價動輒破百，一度每公斤逼近一二○元天價，讓小吃業者大感吃不消。

農業部表示，今年因疫病、風災及豪雨等因素影響，豬源一度偏緊，農業部隨即啟動多元調節措施，包括台糖增供、增加共同休市日及輔導冷凍廠限購等。

農業部說，隨入秋轉涼，有利毛豬生長，近期市場已呈現回穩跡象，昨日毛豬拍賣價達每公斤一百元，較第三季行情明顯趨穩。

不過中華民國養豬協會理事長潘連周表示，養豬戶從六千多戶一直降，原因在於近年育成率差，導致養豬成本高，若豬價再掉，只會迫使養豬戶承受不了壓力，愈來愈少。

他表示，育成率低，是因為受極端氣候、傳染病嚴重影響，農業部已經召開過兩次會議，邀請產官學研討如何提高育成率，當豬源多，豬價自然就會平衡。

陳德南表示，這幾年豬價幾乎只漲不跌，再這樣下去恐怕帶動市場通膨，引起民怨。農業部現在作法是請冷凍廠商少買一點，讓豬價回跌，少買的部分則由農業部補貼，但僅治標不治本，難保未來不補貼了，豬價又再高起來。他認為，先前農業部僅協調短暫休市，若能固定休市，比如一周固定休一天，相信豬價很快回穩。

豬價 通膨 彰化 毛豬 休市 豬源 小豬 農業部 傳染病 育成率

