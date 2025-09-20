疫病、風災、成本又高 豬源少導致豬價漲

受豬價近日飆漲影響，彰化多家爌肉飯喊漲。中華民國肉類商業同業公會全國聯合會理事長陳德南直言，這幾年豬價幾乎只漲不跌，再這樣下去恐怕帶動市場通膨，農業部現在作法是請冷凍廠商少買一點，讓豬價回跌，少買的部分則由農業部補貼，但這僅是治標不治本。

過往豬價正貴時，每公斤平均批發價也僅八、九十元，然而今年卻因小豬下痢、藍耳病等綜合性疾病影響，造成豬隻育成率不佳，再加上七、八月中南部連續風災導致豬舍損毀，影響毛豬在養頭數，導致豬價動輒破百，一度每公斤逼近一二○元天價，讓小吃業者大感吃不消。

農業部表示，今年因疫病、風災及豪雨等因素影響，豬源一度偏緊，農業部隨即啟動多元調節措施，包括台糖增供、增加共同休市日及輔導冷凍廠限購等。

農業部說，隨入秋轉涼，有利毛豬生長，近期市場已呈現回穩跡象，昨日毛豬拍賣價達每公斤一百元，較第三季行情明顯趨穩。

不過中華民國養豬協會理事長潘連周表示，養豬戶從六千多戶一直降，原因在於近年育成率差，導致養豬成本高，若豬價再掉，只會迫使養豬戶承受不了壓力，愈來愈少。

他表示，育成率低，是因為受極端氣候、傳染病嚴重影響，農業部已經召開過兩次會議，邀請產官學研討如何提高育成率，當豬源多，豬價自然就會平衡。

陳德南表示，這幾年豬價幾乎只漲不跌，再這樣下去恐怕帶動市場通膨，引起民怨。農業部現在作法是請冷凍廠商少買一點，讓豬價回跌，少買的部分則由農業部補貼，但僅治標不治本，難保未來不補貼了，豬價又再高起來。他認為，先前農業部僅協調短暫休市，若能固定休市，比如一周固定休一天，相信豬價很快回穩。

