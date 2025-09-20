豬價飆 彰化爌肉飯紛漲價
今年五月底迄今毛豬行情飆漲，每公斤批發價突破百元大關。彰化爌肉飯店家近期紛紛漲價，市區名店每碗漲五元，有老店苦撐觀望，豬價若不跌也醞釀漲價。屏東萬巒的豬腳業者表示，豬腳批發價看漲，加上水電、人事成本增加，價格稍漲，但漲幅不高怕影響買氣。
彰化爌肉飯出名，在地人、觀光客各有所好。彰化市華山路的「魚市爌肉飯」有八十年歷史，是在地人公認名店。因應豬肉及原物料漲價，店家自九月起，每碗爌肉飯由七十元調整為七十五元。
彰化市成功路的「阿泉爌肉飯」十月起，小碗爌肉飯從五十五元調至六十元、大碗從六十元調至六十五元；業者去年四月每碗就漲五元，今年再次漲價，即便如此，不分平、假日仍大排長龍。
不過，在中正路開店超過四十年的「魚市場爌肉飯」未跟進，暫時維持每碗六十元。鄭姓業者說，目前是有史以來豬價最高，近兩個月先自行吸收，若成本持續漲，年底前也可能跟進每碗漲五元。彰化溪湖的「阿讚爌肉腿庫」自十月起，每碗調漲十元。業者說，豬價已經漲兩波，已盡力撐到現在。
屏東萬巒的鍾姓豬腳業者表示，目前豬腳批發價約每台斤八十元，已略為調漲，加上人事、水電成本增加，有反映到售價上，但漲幅不高，擔心影響買氣；尤其最近景氣不好，豬腳的單價較高，多少受到影響；即使豬腳漲價，還是堅持用本土豬，畢竟進口豬味道、口感不同，怕消費者吃不習慣，也怕影響商譽。
台南東區的燒烤店業者說，七月颱風過後，台灣溫體豬肉缺貨，連帶豬內臟等都缺貨，豬肉價格跟著漲，雖然價格維持不變，但仔豬長大需要時間，中秋烤肉備貨恐受衝擊。
