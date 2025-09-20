聽新聞
0:00 / 0:00

電價漲 外食開銷恐增加

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
學者認為，餐飲業可能將電價調漲成本轉嫁給消費者，導致外食費增加。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
學者認為，餐飲業可能將電價調漲成本轉嫁給消費者，導致外食費增加。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

民生電價漲定了，是不是會讓好不容易趨緩的通膨再起？學者都說，因為漲價對象是小商家及住宅，漲幅不大，對物價影響有限，不至於大幅度顯現在物價數據上，但小商家仍可能轉嫁給消費者，導致外食費再增，民眾還是會對物價上揚感受更明顯，生活壓力更沉重。

中央大學經濟系教授吳大任表示，民生電價漲百分之三影響有限，對於一般家庭來說，如果平常電費是一百元，現在增加百分之三，等於是增加三元，如果平常電費是一千元，那此次電價調漲之後，就是增加卅元，家庭電價增幅還不到一個便當的價格，實質影響有限。

不過，因為漲價對象包括小商家，對於部分用電較多的餐飲業來說，客人上門不能不開冷氣，影響就會比較大，一定會將電費成本加上去，這會對物價帶來衝擊。

吳大任表示，能源產業關連性遍及各行各業，生產、消費都要用到電。這次民生電價調漲，內需產業中的餐飲旅宿業相關性大，在消費者物價指數（ＣＰＩ）結構影響的是外食，如果外食費漲上去了，未來外食費要調降相當不容易。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生也說，此次電價調漲對象及漲幅，衝擊有限，但小商家因為都是薄利多銷，沒有能力吸收，轉嫁成本機會更高，物價可能因此上升。電價上調比重雖不高，但主要顯現在外食費用上升，民眾對物價上揚感受更明顯、生活更沉重，中等收入以下的民眾會覺得生活壓力增加。

邱達生觀察，央行理監事會議周四沒有降息，也許已經預先考慮電價小漲變數。其次，政府原本堅持不發現金，就是打算補貼台電虧損，現在被迫發現金，只好回頭漲電價，加上夏季用電高峰已過才漲價，「看起來政府還是算得很精」。

電價 外食 通膨 台電 漲價 電費 用電 能源 餐飲業

延伸閱讀

影響逾1400萬戶！民生電價下月起漲3.12% 業界憂物價恐漲

民生電價將漲…許宇甄斥：賴政府死抱非核神主牌 人民迫當提款機

「充分考量物價影響」住宅電價調漲 政院：仍低於鄰近各國

小商家電價漲定了！通膨又要來？學者這麼說

相關新聞

影響逾1400萬戶！民生電價下月起漲3.12% 業界憂物價恐漲

經濟部昨召開電價審議委員會，拍板電價十月一日起調漲，經濟部次長賴建信表示，由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於...

電價漲 外食開銷恐增加

民生電價漲定了，是不是會讓好不容易趨緩的通膨再起？學者都說，因為漲價對象是小商家及住宅，漲幅不大，對物價影響有限，不至於大幅度顯現在物價數據上，但小商家仍可能轉嫁給消費者，導致外食費再增，民眾還是會對物價上揚感受更明顯，生活壓力更沉重。

三颱共舞！「樺加沙」恐升級強颱 最快明天海警

目前西太平洋海面上有三個颱風，分別是米塔、樺加沙及浣熊。氣象署表示，浣熊颱風距離台灣超過四千公里，基本上不影響台灣，須注...

醫美過失頻傳 醫策會：全台逾千家診所僅40家認證

安和美醫美外科診所62歲醫師丁斌煌為50歲簡姓男子執行陰莖增大術，簡男命喪手術台；近年醫美診所屢傳死亡手術案件，醫策會執...

出國夯 桃機國籍航空智慧報到僅5成

出國潮未減，旅客常為報到與托運程序耗費大量時間，桃園機場公司雖啟用自助報到（ＣＵＳＳ）多年，但目前國籍航空智慧報到比率僅...

為南迴醫療奔走 「超人醫師」徐超斌癌逝、享年58歲

被稱為「超人醫師」、南迴基金會發起人徐超斌，卅九歲時曾遭遇中風、六年前被診斷晚期鼻咽癌，他即使生病仍掛心患者，曾經才剛完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。