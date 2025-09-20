電價漲 外食開銷恐增加

民生電價漲定了，是不是會讓好不容易趨緩的通膨再起？學者都說，因為漲價對象是小商家及住宅，漲幅不大，對物價影響有限，不至於大幅度顯現在物價數據上，但小商家仍可能轉嫁給消費者，導致外食費再增，民眾還是會對物價上揚感受更明顯，生活壓力更沉重。

中央大學經濟系教授吳大任表示，民生電價漲百分之三影響有限，對於一般家庭來說，如果平常電費是一百元，現在增加百分之三，等於是增加三元，如果平常電費是一千元，那此次電價調漲之後，就是增加卅元，家庭電價增幅還不到一個便當的價格，實質影響有限。

不過，因為漲價對象包括小商家，對於部分用電較多的餐飲業來說，客人上門不能不開冷氣，影響就會比較大，一定會將電費成本加上去，這會對物價帶來衝擊。

吳大任表示，能源產業關連性遍及各行各業，生產、消費都要用到電。這次民生電價調漲，內需產業中的餐飲旅宿業相關性大，在消費者物價指數（ＣＰＩ）結構影響的是外食，如果外食費漲上去了，未來外食費要調降相當不容易。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生也說，此次電價調漲對象及漲幅，衝擊有限，但小商家因為都是薄利多銷，沒有能力吸收，轉嫁成本機會更高，物價可能因此上升。電價上調比重雖不高，但主要顯現在外食費用上升，民眾對物價上揚感受更明顯、生活更沉重，中等收入以下的民眾會覺得生活壓力增加。

邱達生觀察，央行理監事會議周四沒有降息，也許已經預先考慮電價小漲變數。其次，政府原本堅持不發現金，就是打算補貼台電虧損，現在被迫發現金，只好回頭漲電價，加上夏季用電高峰已過才漲價，「看起來政府還是算得很精」。

