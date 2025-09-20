影響逾1400萬戶！民生電價下月起漲3.12% 業界憂物價恐漲

經濟部昨召開電價審議委員會，拍板電價十月一日起調漲，經濟部次長賴建信表示，由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於供電成本，因此審議會決議，產業電價不調整，但民生電價調漲百分之三點一二，平均電價漲百分之○點七一。

國民黨立委許宇甄稱，這次調漲影響多達一四五○萬戶住宅與小商家，對廣大基層家庭與庶民經濟無疑是沉重的打擊，尤其在高關稅衝擊造成勞工被迫放無薪假，調漲電價對人民來說根本是雪上加霜。許宇甄批，電價漲不停，賴政府死抱非核神主牌，人民被迫當提款機。

賴建信表示，此次調整的民生電價部分，大都採用累進電價，前三段級距電價長期低於供電成本，為反映成本及節約用電，決議微調各級距單價，其中住宅每月用電七百度以下，每度調漲○點一元、七百零一度至一千度，每度調漲○點二元、一千零一度以上每度調漲○點四元；小商家七百度以下每度調漲○點一元、七百零一度以上則不調整。

賴建信指出，本次調整要因為民生電價長期偏離成本，民生電價第一級距為每度一點六八元，幾乎是不到台電發電成本的一半，目前住宅平均電價二點七七元，遠低於平均售電成本三點八元，必須適度反映。

根據台電資料，住宅用戶約一千三百七十七萬戶，四口之家平均每月用電約七百度，每月用電七百度以下住宅戶數占整體百分之九十三；小商店則約一百零五萬戶，七百度以下用戶每月電費大約將增加七十元。

工商協進會表示，雖然產業用電未調整，電價調漲仍將直接影響廣大民生用戶與小商家，進而造成物價上漲壓力，這將直接影響民眾購買力，特別是中低收入家庭的生活負擔。

對於物價的影響，台電副總經理蔡志孟說，這次調漲對今年消費者物價指數（ＣＰＩ）會有○點○一三三個百分點的影響。

電價調整過後，民生用電由每度平均二點七七元調整到二點八九元，產業用電則維持在每度四點二七元，平均電價由三點七六元上升至三點七八元。截至今年七月底，台電累積虧損仍高達四千一百七十九億元，財務壓力仍然相當沉重。

蔡志孟說，此次調漲電價，可為今年剩下的三個月增十五億元電費收入，完整年度會有六十四億元。由於國際燃料價格趨穩、新台幣匯率升值，截至七月，台電已有四十一億元盈餘，全年能否轉盈，要等年底決算。

由於電價調漲，經濟部是否持續幫台電爭取政府撥補，賴建信僅說，台電明年的預算已經提報到立法院，希望立院能支持預算案，但預算案中並沒有一千億元撥補。

行政院發言人李慧芝稱，電價審議會在綜合考量關稅衝擊、民眾負擔能力及健全電價結構等因素，決定以影響最低方式微調民生用電各級距單價，調整後住宅電價仍低於鄰近日韓等國，政院表示尊重。

住宅、小店 電價調漲 製表／財經中心

商品推薦