橘世代／【長女病】不只是女兒 照顧者還有多重身分
家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，早期社會裡，女兒總是家庭中承擔比較大責任的角色，她們被期待中斷學業去當女工、當童養媳；文化裡，女生也被期待、被養成會照顧人性格；到了家中長輩有長照需求時，經濟考量上也是女性優先，因為女性的薪資普遍低於男性約百分之二十，成為照顧者的「成本較低」。
現在的女性受更多教育、有工作、有經濟能力，劇本已不同。陳景寧補充，大約三十年前，從一些小型的學術調查發現，家庭照顧者九成是女性，以媳婦為最大宗。而在民國一○六年衛福部的老人調查「主要家庭照顧者」的數據裡看見，現今照顧者以「子女」最多，數據並未細分「子女」中兒子及女兒的比率，但陳景寧在實務現場看見以女兒為多。媳婦退場了，但女兒承擔更多了。
這些女兒照顧者如果未婚，可能因此不婚；已婚者，很容易在多元角色中有衝突，分身乏術，致使人生其他角色的缺憾，因為她們不只是女兒，還是別人的媽媽、太太、媳婦，更是她自己。
陳景寧提醒，照顧是時間長久且影響很大的事，別因為情勢所逼、來不及思考，就被迫成為照顧者，問問自己：「現在做這個決定，三、五年後，會不會後悔？」
