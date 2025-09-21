快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【長女病】不只是女兒 照顧者還有多重身分

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，早期社會裡，女兒總是家庭中承擔比較大責任的角色，她們被期待中斷學業去當女工、當童養媳；文化裡，女生也被期待、被養成會照顧人性格；到了家中長輩有長照需求時，經濟考量上也是女性優先，因為女性的薪資普遍低於男性約百分之二十，成為照顧者的「成本較低」。

現在的女性受更多教育、有工作、有經濟能力，劇本已不同。陳景寧補充，大約三十年前，從一些小型的學術調查發現，家庭照顧者九成是女性，以媳婦為最大宗。而在民國一○六年衛福部的老人調查「主要家庭照顧者」的數據裡看見，現今照顧者以「子女」最多，數據並未細分「子女」中兒子及女兒的比率，但陳景寧在實務現場看見以女兒為多。媳婦退場了，但女兒承擔更多了。

這些女兒照顧者如果未婚，可能因此不婚；已婚者，很容易在多元角色中有衝突，分身乏術，致使人生其他角色的缺憾，因為她們不只是女兒，還是別人的媽媽、太太、媳婦，更是她自己。

陳景寧提醒，照顧是時間長久且影響很大的事，別因為情勢所逼、來不及思考，就被迫成為照顧者，問問自己：「現在做這個決定，三、五年後，會不會後悔？」

媳婦

延伸閱讀

照顧者相對論／照顧壓力大，劉芸妡：有時我還是會想要以一個女兒的角色跟她說話

藝人顏永烈談母失智 照顧者和被照顧者須轉念

婆婆離世她卻喜極而泣 原因曝光網安慰：妳問心無愧

長輩不愛去日照中心？醫曝千萬別問「2句話」 家總盼課程設計更多元

相關新聞

樺加沙估升為強颱 有機會挑戰今年風王

中颱樺加沙出現明顯颱風眼，未來有增強空間，中央氣象署昨表示，預估樺加沙明天將升級為強烈颱風，最快今天上午海上颱風警報，入...

樺加沙逼近 花蓮馬太鞍溪堰塞湖憂心溢堤成災

薇帕颱風7月來襲，花蓮馬太鞍溪上游出現堰塞湖，如今樺加沙颱風逼近，中央預估堰塞湖可能達溢流水位，屆時蓄水量相當於一座南化...

金門發生32年來最大地震 規模5.0「以為爆炸了」

金門縣的台灣海峽海域昨發生2次有感地震，分別為芮氏規模5.0、4.9，幸無災情，卻是地震監測站32年來測到的最大地震。金...

橘世代／【長女病】擺脫長女病 拒代代相傳

現年卅七歲的張慧慈，七年前在職場被霸凌後開始諮商，並用社會學的眼睛審視自己的成長與家庭，才驚覺自己深受「長女病」影響。

橘世代／【長女病】次女生存智慧 唱到副歌再發言

張慧慈從小因為長女身分，被視為家庭的榜樣和照顧者，肩負照顧弟妹責任、分擔家務、長大後拿薪水回家補貼家計，她被要求弟弟妹妹...

橘世代／【長女病】照顧者≠女性 不該過度承擔

「長女病不是個人的問題，它是社會造成的。」張慧慈強調，長女病是社會分工失衡的表現，社會文化給出長女就該承擔的期待，家庭分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。