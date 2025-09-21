橘世代／【長女病】照顧者≠女性 不該過度承擔
「長女病不是個人的問題，它是社會造成的。」張慧慈強調，長女病是社會分工失衡的表現，社會文化給出長女就該承擔的期待，家庭分工中，照顧責任常被交給女性家屬（長女、大嫂、未婚女兒），導致女性必須中斷職涯與人生，而男性家屬角色淡化。
她在訪談中觀察到，只有兒子的父母，會比較自立自強規畫晚年生活，甚至連看護或安養院都找好了；但若有女兒，就會期待女兒協助安排，甚至直接納入長照規畫。
她認為，將女性視為理所當然照顧者的社會，是讓長女病不斷出現的原因，「當長女病一直出現，社會一定會崩解，會大量壓垮一些人。」她呼籲從個人到社會都要正視。
第一步是，當事人要有「病識感」。知道自己長女病又犯，又攬太多不屬於自己的責任上身，理解這點有助於擺脫自責，並意識到自己不應該過度承擔。她強調，別覺得把照顧責任丟出來和家中相關成員討論是不負責任，你只是將每個人的責任還給他們，是更尊重每個人的做法。
第二，提早與父母討論老年照顧規畫。張慧慈認為，被照顧者也應有角色，子女應在父母失去能力前，盡早討論老年規畫，思考安養院、日間照顧、看護等選項。透過提早溝通，父母有時間思考並接受不同的照顧模式，子女也減少未來在沒有選擇情況下被迫改變職涯與生活，產生對父母的怨懟與手足間衝突，這也有助於維持家庭關係。張慧慈在卅歲時就與身體健康的母親討論樹葬、安養院等規畫，母親接受了日間照顧與看護協助的選項。
