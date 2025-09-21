快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【長女病】照顧者≠女性 不該過度承擔

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

「長女病不是個人的問題，它是社會造成的。」張慧慈強調，長女病是社會分工失衡的表現，社會文化給出長女就該承擔的期待，家庭分工中，照顧責任常被交給女性家屬（長女、大嫂、未婚女兒），導致女性必須中斷職涯與人生，而男性家屬角色淡化。

她在訪談中觀察到，只有兒子的父母，會比較自立自強規畫晚年生活，甚至連看護安養院都找好了；但若有女兒，就會期待女兒協助安排，甚至直接納入長照規畫。

她認為，將女性視為理所當然照顧者的社會，是讓長女病不斷出現的原因，「當長女病一直出現，社會一定會崩解，會大量壓垮一些人。」她呼籲從個人到社會都要正視。

第一步是，當事人要有「病識感」。知道自己長女病又犯，又攬太多不屬於自己的責任上身，理解這點有助於擺脫自責，並意識到自己不應該過度承擔。她強調，別覺得把照顧責任丟出來和家中相關成員討論是不負責任，你只是將每個人的責任還給他們，是更尊重每個人的做法。

第二，提早與父母討論老年照顧規畫。張慧慈認為，被照顧者也應有角色，子女應在父母失去能力前，盡早討論老年規畫，思考安養院、日間照顧、看護等選項。透過提早溝通，父母有時間思考並接受不同的照顧模式，子女也減少未來在沒有選擇情況下被迫改變職涯與生活，產生對父母的怨懟與手足間衝突，這也有助於維持家庭關係。張慧慈在卅歲時就與身體健康的母親討論樹葬、安養院等規畫，母親接受了日間照顧與看護協助的選項。

看護 安養院

延伸閱讀

照顧者相對論／照顧壓力大，劉芸妡：有時我還是會想要以一個女兒的角色跟她說話

太尷尬！被父母發現拍過AV 乙葉七瀨急封IG帳號滅火

父母要求退休顧老小…2寶媽不捨10萬月薪猶豫 網答案一面倒：絕對後悔

藝人顏永烈談母失智 照顧者和被照顧者須轉念

相關新聞

樺加沙估升為強颱 有機會挑戰今年風王

中颱樺加沙出現明顯颱風眼，未來有增強空間，中央氣象署昨表示，預估樺加沙明天將升級為強烈颱風，最快今天上午海上颱風警報，入...

樺加沙逼近 花蓮馬太鞍溪堰塞湖憂心溢堤成災

薇帕颱風7月來襲，花蓮馬太鞍溪上游出現堰塞湖，如今樺加沙颱風逼近，中央預估堰塞湖可能達溢流水位，屆時蓄水量相當於一座南化...

金門發生32年來最大地震 規模5.0「以為爆炸了」

金門縣的台灣海峽海域昨發生2次有感地震，分別為芮氏規模5.0、4.9，幸無災情，卻是地震監測站32年來測到的最大地震。金...

橘世代／【長女病】擺脫長女病 拒代代相傳

現年卅七歲的張慧慈，七年前在職場被霸凌後開始諮商，並用社會學的眼睛審視自己的成長與家庭，才驚覺自己深受「長女病」影響。

橘世代／【長女病】次女生存智慧 唱到副歌再發言

張慧慈從小因為長女身分，被視為家庭的榜樣和照顧者，肩負照顧弟妹責任、分擔家務、長大後拿薪水回家補貼家計，她被要求弟弟妹妹...

橘世代／【長女病】照顧者≠女性 不該過度承擔

「長女病不是個人的問題，它是社會造成的。」張慧慈強調，長女病是社會分工失衡的表現，社會文化給出長女就該承擔的期待，家庭分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。