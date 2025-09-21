橘世代／【長女病】次女生存智慧 唱到副歌再發言

張慧慈從小因為長女身分，被視為家庭的榜樣和照顧者，肩負照顧弟妹責任、分擔家務、長大後拿薪水回家補貼家計，她被要求弟弟妹妹沒有承擔過的責任，自己也認為理所當然。

長女性格到了職場，她習慣性地「過度自動承擔」不屬於自己的工作，主管的、部門的麻煩事，都會第一個提意見，舉手承擔，但多做多錯，沒有任何人感激，反而招來許多埋怨，吃力不討好。她不能容忍沉默的個性，不但導致升遷困難，也讓她遭受職場霸凌，甚至嚴重到影響身心狀況，直到她開始求助於心理諮商後，才驚覺「長女病」的刻痕在她身上遺留不可抹滅的痕跡：「我本來以為他會教我怎麼擺脫霸凌，結果他聽完我講完後跟我說『妳知道職場是家庭的延伸嗎？』」諮商師拋出當頭棒喝，讓張慧慈意識到，成長經歷使她總是察言觀色，害怕空氣突然凝結，所以下意識攬下很多不是她責任的工作。

身為次女的妹妹，現在也是職場中的主管，觀察到大姊「太不能忍受沉默」，總是很快地回應老闆提出的問題，建議她，「以後妳想講話時，先在心裡唱歌，唱到副歌再舉手。」妹妹跟她說，這大約需要兩分鐘的時間，可以幫助她減少衝動性地承擔過多責任。

妹妹教張慧慈要學習「次女同事」的工作態度，明確責任和界線，不要多做不屬自己的事情，就算要做額外工作，也應是對未來有幫助，或對人際關係有益的事。

這些提醒對總是一馬當先的張慧慈產生很大用處，她照著做，在兩個月內就獲得升遷，也讓她在遇到有相同症狀的長女時，總會分享「次女生存智慧」。

但是升遷後的張慧慈並沒有因此更快樂，當了主管之後，她感覺自己責任更大，要照顧的人更多了，後來甚至選擇留職停薪思考職涯。擺脫「長女病」的束縛很難一時半刻達成，但至少，意識到此並試圖尋找解方，就有機會邁向不一樣的人生。

商品推薦