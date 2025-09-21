橘世代／【長女病】擺脫長女病 拒代代相傳

現年卅七歲的張慧慈，七年前在職場被霸凌後開始諮商，並用社會學的眼睛審視自己的成長與家庭，才驚覺自己深受「長女病」影響。

張慧慈解釋，「長女病」指家庭中長女或具長女特質女性，因社會與家庭期待，無法拒絕各種責任、甚至主動承擔多重壓力。自我犧牲的性格反映在生命各階段—從孩提時就當小媽媽照顧弟妹、入職後變「社畜」接下不屬於自己的工作、在原生家庭照顧年老父母、婚後成為媳婦照顧者的角色。

力抗家族 捍衛媽媽權益

小時候，張慧慈因為是長女，常被忙碌的母親託付各種重責，還會因弟妹頑皮遭打，心有不平。她在這份理所當然的責任下長大，漸漸發現身為長女的女性，無論是媽媽或大姑姑，都背負照顧的責任。大姑姑婚後從長女成為長媳，一輩子都在照顧人，大姑姑需照顧公公，背著他上下樓，還要應付沒出錢出力的親友指責，最後公公因摔倒過世，被婆家親戚認定是「殺人凶手」。張慧慈的阿姨也有相仿的故事，被婆婆的兒女說：「是妳害死我媽。」

長輩故事的前車之鑑，給了還年輕的張慧慈一身憨膽。因此，在阿公要進入長照前，她堅決反對媽媽被當成主要照顧者，她主張請專業的看護，或是送入安養院。

那場討論中，爸爸沉默、媽媽不敢發言，姑姑們雖然很生氣，但是也不願意回家照顧，最後阿公進了安養院。後來阿公在安養院過世，姑姑們指著張慧慈的鼻子罵：「是妳害死阿公的！」

「整件事，我從來沒有後悔。」張慧慈說，如果當時沒有堅持讓媽媽從長照阿公這件事中脫離，或許大家至今還深陷其中，也或許，後來要參加的，不會只是阿公的葬禮。

多年之後，張慧慈跟母親聊起這件事，媽媽坦承，當時雖然不情願，卻覺得那是自己的責任，她甚至為了照顧阿公，辭掉原來工廠工作，去學做蔥油餅，就是為了有更彈性的時間照顧，所以當張慧慈捍衛母親權益和姑姑大吵時，媽媽甚至覺得「女兒不必那麼凶啊」。但如今，媽媽總會在跟朋友聊到這段往事時說：「我女兒做的很對。」

張慧慈（最左者）從小就必須照顧弟弟妹妹。圖／張慧慈提供

敞開心房 母女一起療癒

張慧慈觀察，長照責任在不同世代有明顯差異，上一代女性多默默承擔，少有怨言；現代女性開始意識到分工與自我權益，但仍難完全脫離社會及家庭的期待。

接受諮商後的張慧慈將身為長女的心情跟媽媽討論，她說，即使逼不得已，母親也不應讓她承受過度的責任，她認為一句道歉是必要的。媽媽說，自己當時的做法也受到外婆的影響，但她知道那樣「不對」，於是向張慧慈道歉。

張慧慈和母親都是長女，曾經因為長女病的世襲，擁有不健康的母女關係。但這幾年，她認識長女病的宿命輪迴，找出斷點，試圖改變慣性、改變母親的人生；回到家庭，她覺察其影響並勇於表達感受、提出需求，媽媽也勇敢承認錯誤。這讓她們母女一起改寫了長女病總是「代代相殘」的劇本。

