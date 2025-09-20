聽新聞
聯經人文企業獎 徵件開跑
第三屆聯經「人文企業獎」即日起至十一月廿八日徵件，總計社會關懷獎、藝文推手獎、教育提升獎、地方發展獎及生態保育獎等五面向，分為企業與非營利組織兩組，鼓勵不同規模的企業與團體參與。
聯經出版發行人林載爵表示，聯經長期耕耘人文知識，深知在ＡＩ與數位轉型加速的時代，世界更需要人文精神來平衡科技衝擊。去年創辦「人文企業獎」，以有別於一般ＥＳＧ或永續獎項的角度，特別聚焦於企業或組織在人文層面的實質影響力。
像是友達光電經營西大墩窯遺址及文化館，帶動地方發展；普萊德科技整合教育資源進行補救教學，給予弱勢孩童溫暖陪伴；成真咖啡的潔淨水計畫，讓非洲獲得乾淨水源；鴻海教育基金會以「鴻海獎學鯨」資助清寒學子翻轉人生；全家便利商店推動移工友善服務，營造共融環境。
金管會近年要求上市櫃公司逐步強化ＥＳＧ揭露，並將其納入企業評量指標；證交所亦將企業永續表現列為資本市場重要指標。在此背景下，參與「人文企業獎」不僅是企業展現社會責任的具體舞台，更能呼應政府政策。
不論規模大小、產業別，只要在人文實踐上有具體行動的企業與組織，均歡迎報名，細節可上聯經人文企業獎官網。報名請見「人文企業獎」網頁。
