3寶媽狂刷考古題 準備5個月就上榜

聯合報／ 本報記者陳宛茜
僅花五個月準備，江宜靜就順利取得公幼教職。圖／江宜靜提供
江宜靜決定考幼兒園教師甄試時，應考的十多個朋友中，只有她要帶孩子。她白天工作、晚上還要帶三個孩子，家人到朋友都不看好，她卻準備五個月就考上，還成為同儕中唯一考上者。

分析上榜祕訣，江宜靜認為，除了擁有在嘈雜環境也能讀書的能力外，還有斬斷後路、背水一戰的驚人決心。

在幼兒園擔任教保員十年，江宜靜待過私幼、非營利幼兒園，發現工作壓力和薪資都不如公立幼兒園，因此下定決心考試取得公幼教職。為了備考，她辭掉非營利幼兒園的穩定工作，轉作國小私幼的代理教師，希望有更多時間準備考試。

身兼教職和母親雙重角色，備考的時間又不到半年，江宜靜想出一個絕招，在還沒上補習班函授課程前，便先刷考古題，從一天刷五十題，到一天刷兩百題，就連哄小孩時，也在刷題，晚上則將白天的錯題印出來貼在錯題本中，並利用阿摩線上測驗或Google找解題敘述。她認為，先做考題會知道考官的想法和題目趨勢，讀書時更能精確掌握方向。

江宜靜勉勵考生「不管人家說什麼，想做就去做」，當你想做這件事，全世界都會幫助你。她謝謝告訴她「妳可以」的朋友，也建議考生上場前告訴自己「我可以」。

薪資 教師 Google 幼兒園

