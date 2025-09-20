旅遊達人經驗談 自助線上報到11分鐘可登機

隨著教師節、中秋節及國慶日等三波連續假期將屆，機場公司預估三個連假的疏運期間長達十五天，總旅運量將破一九五萬人次。旅遊達人直言，會不會用自助服務真的「差很大」，若在出國前就先完成線上報到，十幾分鐘就可從航廈門口走到登機門，反觀人工報到，可能要排上一個小時之久。

常旅客克拉克分享，某次商務旅程前往日本，事前透過航空公司官網完成線上報到，在托運行李的情況下，透過線上報到、取得登機的ＱＲ碼，到機場停好車後，走進航廈內直接朝出境處走去，完成安檢後走自助查驗通關，再走到登機門前，整個過程僅花十一分鐘，完全不需要排隊。

哩程部落客虎咪表示，不只是自助線上報到，近期也很常使用「到府行李托運」服務，像是順豐速遞、宅配通都有提供出國行李宅配，只要提前完成網上預辦登機取得電子機票號碼，確認自己的行李沒有超過航空公司的行李重量限額或含違禁品等，就可預約，大幅簡化旅客的移動效率，不用再帶著行李到處跑。

不過虎咪也提醒，若是特殊旅客例如孕婦、單獨旅行兒童或需要特殊照顧的乘客，或目的地須持簽證的旅客，還是要在人工櫃台辦理。

