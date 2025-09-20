聽新聞
0:00 / 0:00

出國夯 桃機國籍航空智慧報到僅5成

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
據統計，國籍航空推出的智慧報到，使用比率僅五成多、自助行李托運（SBD）使用率僅有一成五。圖為桃園機場的自助報到機台。記者季相儒／攝影
據統計，國籍航空推出的智慧報到，使用比率僅五成多、自助行李托運（SBD）使用率僅有一成五。圖為桃園機場的自助報到機台。記者季相儒／攝影

出國潮未減，旅客常為報到與托運程序耗費大量時間，桃園機場公司雖啟用自助報到（ＣＵＳＳ）多年，但目前國籍航空智慧報到比率僅五成多，自助行李托運（ＳＢＤ）使用率更只有一成五。航空學者認為，人工愈來愈昂貴，自助化是必然趨勢，桃機應以費率等誘因引導使用，桃機公司回應，將持續鼓勵與推廣使用。

桃機自助報到機自二○一六年啟用，目前第一航廈設有四十二台，第二航廈卅一台，各航空公司提供的自助報到服務形式多元，包括航空公司手機Ａｐｐ報到、共用自助報到設備（ＣＵＳＳ）、網路報到等。

自助行李託運系統則在二○一八年於第二航廈啟用廿六座，第一航廈於二○二三年十二月啟用卅座，自助行李託運服務僅限當日航班，目前提供自助行李託運的航空公司有十二家，除國籍航空外，還有國泰、全亞洲、馬亞航、泰亞航、菲亞航及大韓等。

據了解，航空公司若加入桃機的自助報到機台服務，得額外付費，但人工櫃台開櫃已支付費用，為節省成本，不見得所有的航空公司，皆會選擇加入桃機的自助報到機台服務。

機台不多再加上旅客的報到習慣不一，特別是長輩不太會操作，讓自助報到使用率低。據桃機公司統計，截至今年三月，桃園機場國籍航空智慧報到比率為百分之五十二點三五、自助行李託運使用率百分之十五。

成大交管所副教授戴佐敏認為，桃園機場公司仍需加強宣導，國外許多機場已採全面自動化，未來人工成本只會愈來愈昂貴，教育旅客使用自助設備，是一定要走的路。建議桃機公司可透過調高人工櫃台費、降低自助機台使用費等手段，鼓勵航空公司加入，同時也引導旅客使用。

網路 成大 桃園機場

延伸閱讀

「桃園好農」首進駐國道服務區與桃機 助攻小農拓展國內外市場

桃園機場與華盛頓機場締結姊妹機場 為台美直航鋪路

10月連假多！請3天連放9天 專家：華航（2610）、長榮航（2618）蓄勢待發

誇張開公務門放行旅客走私加熱菸 桃機航警收賄遭聲押

相關新聞

6旬男隱瞞前列腺藥物用藥史 白內障手術虹膜鬆脫視力永久受損

白內障手術被視為高齡醫療中最常見、也最安全的手術之一，這道常規手術仍可能暗藏危機。60歲蔡姓男子因前列腺肥大服用「坦索羅...

2025人權影展中正紀念堂開幕 文化部長李遠：意義非凡

2025台灣國際人權電影節今晚在中正紀念堂演藝廳開幕，文化部長李遠致詞時表示，人權影展在中正紀念堂這個新開張的戲院舉行，...

常熬夜當心健康亮紅燈 補對4種營養素不怕累又能抗發炎

現代人生活忙碌，飲食作息不正常，更有不少夜貓子天天熬夜，長久下來導致身體健康出狀況。營養師李婉萍表示，長期熬夜容易出現頭痛、嘴破、長針眼、感冒等不少症狀，因此平時就要多補充4種營養素來增強體力，維持身體機能。

醫美過失頻傳 醫策會：全台逾千家診所僅40家認證

安和美醫美外科診所62歲醫師丁斌煌為50歲簡姓男子執行陰莖增大術，簡男命喪手術台；近年醫美診所屢傳死亡手術案件，醫策會執...

桃園建友善失智網路 建議擴大定位器補助

失智走失案件頻傳，本報日前陽光行動「失智迷航」專題報導發現個人衛星定位器等輔具補助申請率低，桃園市府建議中央擴大讓診斷失...

三颱共舞 樺加沙恐升級強颱 最快明天海警

目前西太平洋海面上有三個颱風，分別是米塔、樺加沙及浣熊。氣象署表示，浣熊颱風距離台灣超過四千公里，基本上不影響台灣，須注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。