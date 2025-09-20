出國夯 桃機國籍航空智慧報到僅5成

出國潮未減，旅客常為報到與托運程序耗費大量時間，桃園機場公司雖啟用自助報到（ＣＵＳＳ）多年，但目前國籍航空智慧報到比率僅五成多，自助行李托運（ＳＢＤ）使用率更只有一成五。航空學者認為，人工愈來愈昂貴，自助化是必然趨勢，桃機應以費率等誘因引導使用，桃機公司回應，將持續鼓勵與推廣使用。

桃機自助報到機自二○一六年啟用，目前第一航廈設有四十二台，第二航廈卅一台，各航空公司提供的自助報到服務形式多元，包括航空公司手機Ａｐｐ報到、共用自助報到設備（ＣＵＳＳ）、網路報到等。

自助行李託運系統則在二○一八年於第二航廈啟用廿六座，第一航廈於二○二三年十二月啟用卅座，自助行李託運服務僅限當日航班，目前提供自助行李託運的航空公司有十二家，除國籍航空外，還有國泰、全亞洲、馬亞航、泰亞航、菲亞航及大韓等。

據了解，航空公司若加入桃機的自助報到機台服務，得額外付費，但人工櫃台開櫃已支付費用，為節省成本，不見得所有的航空公司，皆會選擇加入桃機的自助報到機台服務。

機台不多再加上旅客的報到習慣不一，特別是長輩不太會操作，讓自助報到使用率低。據桃機公司統計，截至今年三月，桃園機場國籍航空智慧報到比率為百分之五十二點三五、自助行李託運使用率百分之十五。

成大交管所副教授戴佐敏認為，桃園機場公司仍需加強宣導，國外許多機場已採全面自動化，未來人工成本只會愈來愈昂貴，教育旅客使用自助設備，是一定要走的路。建議桃機公司可透過調高人工櫃台費、降低自助機台使用費等手段，鼓勵航空公司加入，同時也引導旅客使用。

商品推薦