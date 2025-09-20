出國夯 桃機國籍航空智慧報到僅5成
出國潮未減，旅客常為報到與托運程序耗費大量時間，桃園機場公司雖啟用自助報到（ＣＵＳＳ）多年，但目前國籍航空智慧報到比率僅五成多，自助行李托運（ＳＢＤ）使用率更只有一成五。航空學者認為，人工愈來愈昂貴，自助化是必然趨勢，桃機應以費率等誘因引導使用，桃機公司回應，將持續鼓勵與推廣使用。
桃機自助報到機自二○一六年啟用，目前第一航廈設有四十二台，第二航廈卅一台，各航空公司提供的自助報到服務形式多元，包括航空公司手機Ａｐｐ報到、共用自助報到設備（ＣＵＳＳ）、網路報到等。
自助行李託運系統則在二○一八年於第二航廈啟用廿六座，第一航廈於二○二三年十二月啟用卅座，自助行李託運服務僅限當日航班，目前提供自助行李託運的航空公司有十二家，除國籍航空外，還有國泰、全亞洲、馬亞航、泰亞航、菲亞航及大韓等。
據了解，航空公司若加入桃機的自助報到機台服務，得額外付費，但人工櫃台開櫃已支付費用，為節省成本，不見得所有的航空公司，皆會選擇加入桃機的自助報到機台服務。
機台不多再加上旅客的報到習慣不一，特別是長輩不太會操作，讓自助報到使用率低。據桃機公司統計，截至今年三月，桃園機場國籍航空智慧報到比率為百分之五十二點三五、自助行李託運使用率百分之十五。
成大交管所副教授戴佐敏認為，桃園機場公司仍需加強宣導，國外許多機場已採全面自動化，未來人工成本只會愈來愈昂貴，教育旅客使用自助設備，是一定要走的路。建議桃機公司可透過調高人工櫃台費、降低自助機台使用費等手段，鼓勵航空公司加入，同時也引導旅客使用。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言