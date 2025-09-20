聽新聞
0:00 / 0:00

長輩憂以後不知要給誰看病 奇美急診醫高元接下南迴診所

聯合報／ 記者翁唯真尤聰光／綜合報導

南迴基金會發起人徐超斌昨凌晨於家中病逝，長期接受他治療的偏鄉居民聞訊難過不已，台東縣長饒慶鈴更是不捨地說，徐超斌為了南迴醫療把自己健康都賠上。南迴診所後續將由同為台東達仁鄉土坂部落排灣族、台南奇美醫院急診醫學部主治醫師高元接任。衛福部石崇良說，同是急診出身的他，將努力提升偏鄉醫療，不讓徐超斌失望。

即使生病仍不斷掛念著患者，徐超斌罹癌後，一直擔心沒人可以延續南迴診所，他曾說「我是一個傻子也是瘋子，若找不到一個跟他一樣的，那就找十個傻子」。

南迴基金會董事長李靜蘭說，徐超斌生病後，長期支援南迴診所的高元醫師，與徐超斌同為達仁鄉土坂部落排灣族人，也在奇美急診醫學部擔任主治醫師。九月二日，高元醫師放下在台南的一切，回到台東接下南迴診所，完成診所負責醫師的執照登記。

長期接受徐超斌照顧的偏鄉居民，昨得知他辭世的消息，皆難過不已。邵姓老婦難過地說，她身體所有的痛和不舒服，都是給超斌看的，因為他聽得懂母語（排灣族語），讓她很放心，聽到他過世「哭了很久」，因為超斌就像自己小孩離開一樣，心很痛，以後不知要給誰看病了。

台東縣長饒慶鈴也說，徐超斌為提升南迴醫療品質，把健康賠上了，她感到相當難過，縣府一直和南迴醫療基金會、健康促進關懷協會及南迴方舟合作，縣府將延續徐醫師的超人精神及願景，提升南迴四鄉鎮的醫療品質。

石崇良說，徐超斌完成專科醫師訓練後返鄉服務，不但沒有離開，還在當地開診所、成立南迴基金會，並希望在南迴地區興建醫院，他的理想難憑一己之力，或是基金會的力量達成。後續將與台東縣府討論，提升大武衛生所的設備，不僅要設置三層樓的建築，擴充衛生所的科別、功能，還將與緊急醫療中心合併，結合台東馬偕、奇美等醫院，協助全天運作及夜間假日急診，讓大武衛生所具備小型醫院功能。

台東 偏鄉 徐超斌 饒慶鈴 石崇良 衛福部 排灣族 奇美醫院

延伸閱讀

徐超斌「南迴醫療夢」續章 基金會把健康送到家

徐超斌病逝 部落長輩難過：已掛號去看診

中風罹癌 「超人醫生」徐超斌留下南迴醫院未竟之夢

徐超斌鼻咽癌逝！「無聲的癌症」常被誤認感冒，早期常見6徵兆揪癌蹤

相關新聞

6旬男隱瞞前列腺藥物用藥史 白內障手術虹膜鬆脫視力永久受損

白內障手術被視為高齡醫療中最常見、也最安全的手術之一，這道常規手術仍可能暗藏危機。60歲蔡姓男子因前列腺肥大服用「坦索羅...

2025人權影展中正紀念堂開幕 文化部長李遠：意義非凡

2025台灣國際人權電影節今晚在中正紀念堂演藝廳開幕，文化部長李遠致詞時表示，人權影展在中正紀念堂這個新開張的戲院舉行，...

常熬夜當心健康亮紅燈 補對4種營養素不怕累又能抗發炎

現代人生活忙碌，飲食作息不正常，更有不少夜貓子天天熬夜，長久下來導致身體健康出狀況。營養師李婉萍表示，長期熬夜容易出現頭痛、嘴破、長針眼、感冒等不少症狀，因此平時就要多補充4種營養素來增強體力，維持身體機能。

醫美過失頻傳 醫策會：全台逾千家診所僅40家認證

安和美醫美外科診所62歲醫師丁斌煌為50歲簡姓男子執行陰莖增大術，簡男命喪手術台；近年醫美診所屢傳死亡手術案件，醫策會執...

桃園建友善失智網路 建議擴大定位器補助

失智走失案件頻傳，本報日前陽光行動「失智迷航」專題報導發現個人衛星定位器等輔具補助申請率低，桃園市府建議中央擴大讓診斷失...

三颱共舞 樺加沙恐升級強颱 最快明天海警

目前西太平洋海面上有三個颱風，分別是米塔、樺加沙及浣熊。氣象署表示，浣熊颱風距離台灣超過四千公里，基本上不影響台灣，須注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。