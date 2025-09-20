長輩憂以後不知要給誰看病 奇美急診醫高元接下南迴診所
南迴基金會發起人徐超斌昨凌晨於家中病逝，長期接受他治療的偏鄉居民聞訊難過不已，台東縣長饒慶鈴更是不捨地說，徐超斌為了南迴醫療把自己健康都賠上。南迴診所後續將由同為台東達仁鄉土坂部落排灣族、台南奇美醫院急診醫學部主治醫師高元接任。衛福部長石崇良說，同是急診出身的他，將努力提升偏鄉醫療，不讓徐超斌失望。
即使生病仍不斷掛念著患者，徐超斌罹癌後，一直擔心沒人可以延續南迴診所，他曾說「我是一個傻子也是瘋子，若找不到一個跟他一樣的，那就找十個傻子」。
南迴基金會董事長李靜蘭說，徐超斌生病後，長期支援南迴診所的高元醫師，與徐超斌同為達仁鄉土坂部落排灣族人，也在奇美急診醫學部擔任主治醫師。九月二日，高元醫師放下在台南的一切，回到台東接下南迴診所，完成診所負責醫師的執照登記。
長期接受徐超斌照顧的偏鄉居民，昨得知他辭世的消息，皆難過不已。邵姓老婦難過地說，她身體所有的痛和不舒服，都是給超斌看的，因為他聽得懂母語（排灣族語），讓她很放心，聽到他過世「哭了很久」，因為超斌就像自己小孩離開一樣，心很痛，以後不知要給誰看病了。
台東縣長饒慶鈴也說，徐超斌為提升南迴醫療品質，把健康賠上了，她感到相當難過，縣府一直和南迴醫療基金會、健康促進關懷協會及南迴方舟合作，縣府將延續徐醫師的超人精神及願景，提升南迴四鄉鎮的醫療品質。
石崇良說，徐超斌完成專科醫師訓練後返鄉服務，不但沒有離開，還在當地開診所、成立南迴基金會，並希望在南迴地區興建醫院，他的理想難憑一己之力，或是基金會的力量達成。後續將與台東縣府討論，提升大武衛生所的設備，不僅要設置三層樓的建築，擴充衛生所的科別、功能，還將與緊急醫療中心合併，結合台東馬偕、奇美等醫院，協助全天運作及夜間假日急診，讓大武衛生所具備小型醫院功能。
