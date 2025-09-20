為南迴醫療奔走 「超人醫師」徐超斌癌逝、享年58歲
被稱為「超人醫師」、南迴基金會發起人徐超斌，卅九歲時曾遭遇中風、六年前被診斷晚期鼻咽癌，他即使生病仍掛心患者，曾經才剛完成化療療程，就趕赴探視居家醫療的患者。他經歷四次癌症復發，昨天凌晨不敵病魔，在家中於睡夢中病逝，享年五十八歲。
徐超斌為台東達仁鄉土坂部落排灣族人，二○○二年離開奇美醫院急診部，回家鄉行醫，在達仁鄉衛生所服務，因人力短缺、醫務繁重，超時工作是日常，他不分假日，每天看診十六小時，一周環山看診的車程，剛好可環台一周，每月工作時數可逾四百多小時，但他不曾喊苦，堅守偏鄉。
二○○六年的九月十八日凌晨一點，徐超斌看完最後一位患者後，突然在大武急救站倒下，卅九歲的他被診斷為中風，左手左腳癱瘓，休息半年後，行動雖然不便，還是立刻回到巡迴醫療崗位中；二○一九年，徐超斌發現自己聽力減弱、常有鼻血，診斷竟是晚期鼻咽癌，接受化療過程中，仍執行著巡迴醫療，並在二○二三年創設南迴診所。
徐超斌自嘲在治療期間又看診，是「病人照顧病人」，而這段過程的辛苦，他也不諱言對外訴說，一度動過輕生念頭，但看見偏鄉患者的困境，還是努力打起精神，讓醫療服務從未間斷。
南迴基金會董事長李靜蘭說，徐超斌罹癌後曾四度復發，前幾次復發，身邊親友一度認為他快撐不下去，但徐超斌堅持積極治療，即使多次進出加護病房，心中還是掛念病人，某次他曾做完化療後，馬上去探視居家醫療病人，又因發生感染回醫院治療，「他一直努力，想做得更多。」
李靜蘭說，去年七月開始，徐超斌病情發生變化，這次大家都已有心理準備，趁他還有力氣說話，預錄向各界道別的影片；約三周前，徐開始接受居家安寧，昨凌晨於夢中離世，狀態安詳。南迴基金會將在台東、台北安排徐超斌醫師追思會，詳細日期地點將擇日公布。
徐超斌曾提及從醫之路，全因為他的二妹罹患麻疹，卻因治療路途遙遠，來不及治療而病逝。原考上交大控制工程系的他，毅然重考，進入醫學系就讀，畢業後在奇美醫院完成專科訓練後返鄉服務，他曾於台東達仁鄉衛生所擔任主任，後因不捨偏鄉居民為就醫趕路，他放下公職醫師身分，募款成立南迴基金會，以設立南迴醫院為宗旨，讓偏鄉居民也能享受醫療資源。
