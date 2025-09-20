三颱共舞 樺加沙恐升級強颱 最快明天海警

目前西太平洋海面上有三個颱風，分別是米塔、樺加沙及浣熊。氣象署表示，浣熊颱風距離台灣超過四千公里，基本上不影響台灣，須注意樺加沙颱風的路徑將從南部經過，預計下周二、三最接近台灣，強度可能是中颱以上，最快明天發布海警，後天發陸警。

勞動部昨修正「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，明確化雇主義務，即起發生颱風等天然災害時，原則上勞工不應出勤，如需出勤，雇主就要給予通勤協助。假設勞工原本上下班通勤有困難，必須改搭計程車，雇主就必須支付全額車資。

氣象署表示，米塔颱風未來朝大陸廣東沿海前進，離台灣愈來愈遠，但外圍環流還是會帶來一些水氣。影響較大的可能是樺加沙颱風，目前是輕度颱風，但接下來行經的環境條件有利發展，不排除升級到強颱。

氣象署表示，樺加沙颱風的外圍環流明晚開始就會開始影響台灣，下周一東半部、基隆及恆春地區可能有大雨甚至局部豪雨；今晚起北海岸、東半部及恆春地區風浪將增強，下周二、三清晨樺加沙離台灣最近，各地風雨將逐漸明顯，沿海須留意強風巨浪。

勞動部條平司長黃琦雅說，每當颱風假，勞動部就會接獲民眾陳情，如保全、超商、百貨、餐飲業等雇主，為了營業需求勞工須出勤，冒著生命危險上下班，遇到無法搭乘大眾交通工具時，只能搭計程車。這次修正要點明確化雇主的通勤協助義務，且應事先在勞動契約、團體協約或工作規則中讓勞工知悉。

黃琦雅表示，當勞工出勤，但原上下班通勤方式有困難，因此有搭計程車必要者，雇主應支付相關費用。舉例來說，若雇主原本提供兩百元的天災出勤交通津貼，但勞工搭一趟計程車花費四百元，這四百元也須由雇主全額負擔。

黃琦雅強調，這次率先由國營事業、公立醫療院所等落實雇主天災通勤協助義務，並逐步輔導擴大，若雇主未給通勤協助，勞工可向地方勞動主管機關申訴。

嘉南防颱加速屋損修繕

記者萬于甄、黃于凡／連線報導

樺加沙颱風下周接近台灣，嘉南地區丹娜絲颱風受災房屋修繕復原中；台南市長黃偉哲說，樺加沙颱風結構完整極具威脅，會記取7月丹娜絲颱風及西南氣流重創教訓，加強防颱整備工作，市府新購置534台發電機，首批已陸續分配給七股、後壁、北門及安南等17區，務必確保在電力中斷時能維持基本運作，並提前備妥足量防水擋板與砂包，務必以最高標準啟動防颱整備措施。

台南市府表示，政府媒合修繕受災屋頂，有3587件申請，會勘後989件有修繕意願，719件施工完成，143件施工中。市府訪視2萬1463戶，受災戶表示不需媒合達1萬8848戶，其中已自行修繕1萬1353戶。嘉義縣府指出，政府媒合修繕一般戶有1047戶登記，143戶簽約，87件完工，39戶施工中。

商品推薦