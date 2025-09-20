科普好健康／健康好菌 守護腸道理想國

在醫學的世界裡，腸道微生物正逐漸從幕後走到舞台正中央。人體腸道住著超過一百兆個細菌、病毒與真菌，它們形成一個複雜卻有秩序的「社會」。這個社會影響的不只是腸胃功能，還牽動免疫、代謝，甚至情緒與腦部健康。

腸道是第二大腦 菌群影響情緒

腸道擁有比脊髓還多的神經細胞，透過「腦腸軸」與大腦緊密連結。當腸道菌群平衡，身體就能正常運作；一旦失衡，就可能出現腹瀉、腸躁症、肥胖，甚至情緒低落、焦慮或神經退化疾病。因此有人把腸道稱為「第二個大腦」。

腸道微菌叢移植 重整腸道秩序

若把腸道比喻成一個社會，好菌就像老師、醫師，指導與保護我們；中立菌像農夫和工匠，維持日常生產；有害菌則如黑道，乘虛而入製造混亂。當社會結構完整，身體就健康；若因為壓力、飲食不均或長期濫用抗生素，好菌減少、有害菌坐大，國家就陷入動亂，疾病隨之而來。

腸道微菌叢移植（簡稱FMT），就像「重建國度」一樣，讓社會重返榮耀而成理想國，也就是透過移植完整健康的好菌群生力軍，重建腸道理想國的秩序。

這正是FMT與益生菌補充的差別。單一益生菌好比派出一位英雄，雖立意良善想救亡圖存，卻不見得可以扭轉局勢；而FMT輸入的是一整個健康腸道菌生態系統，上千種好菌菌株與代謝物，使系統重新運轉。

FMT非養生捷徑 適用特定疾病

雖然近年研究顯示FMT可治療自閉症、巴金森氏症、發炎性腸道疾病，甚至癌症免疫療法，但這些仍在臨床試驗階段，不是常規治療。FMT也不是養生捷徑，而是「重建腸道生態系」的醫療措施，適用於特定嚴重疾病。

FMT的機轉已逐漸明朗，涵蓋了三大重點，一是「免疫調節」：腸黏膜匯聚人體最多免疫細胞，菌群能直接影響免疫反應；二是「代謝物質」：菌群產生的短鏈脂肪酸可調控血糖、保護心肺，甚至影響腦部訊號；三是「腸腦軸」：腸道與腦透過神經與化學物質緊密相連，菌群平衡與否，會影響情緒與神經退化性疾病。

在這些基礎上，全球已針對自閉症、巴金森氏症、癌症免疫療法等進行臨床試驗，顯示FMT正從潛力走向實際應用。

腸道保養3方式

1.益生菌：就像派出一位英雄，補充單一或少數菌株。對輕度不適或預防有幫助，但難以改變整體環境。

2.益生元：好菌的食物，例如膳食纖維、多酚。只要多吃蔬果、全穀、豆類、堅果，就能讓腸道的「好公民」茁壯，社會更加穩定。

3.腸道微菌叢移植（FMT）：當社會嚴重失序，僅靠英雄或食物無法恢復時，就需要輸入一整個健康的菌群社會，重新建國。這種方式目前主要用在頑固的困難梭狀桿菌感染，成功率可超過九成，但必須在嚴格醫療監管下執行。

腸道的友善飲食，建議採行大量蔬果、全穀、堅果、豆類、健康油脂（如橄欖油）的「地中海飲食」，盡量以魚和雞等白肉取代紅肉、少糖、少加工食品，這樣的飲食富含膳食纖維與多酚，不僅能養好菌，也能降低心血管疾病、糖尿病和癌症風險。換句話說，每一餐都是在幫你的腸道「投票」，決定這個國家由誰來主導。

如何維持腸道理想國？

●均衡飲食：每天至少5份蔬果，搭配全穀與豆類。

●規律作息：腸道菌群跟著生理時鐘作息，熬夜會打亂平衡。

●適度運動：增加菌群多樣性。

●少用抗生素：除非必要，避免破壞菌群結構。

●保持心情愉快：壓力會透過腸腦軸影響菌群。

科學家正努力找出哪些是「核心菌群」（Foundation group），如果能鎖定關鍵好菌，FMT便能進一步走向「精準醫療」，「精準FMT」將更安全、更有效，也是未來微菌醫學的重要方向。

腸道理想國的重建，不只是醫學的突破，更是生活中的日常實踐。透過飲食與生活習慣，我們每個人就能讓腸道社會裡的公民安居樂業，身體自然健康長壽。「善待腸道，就是善待自己。」大家一起守護這至關重要的「腸道理想國」。

林口長庚紀念醫院副院長邱政洵 圖／林口長庚醫院提供

