非聽不可／大腸直腸癌診斷與治療

聯合報／ 本報訊

運動助康復：癌友復健運動

主講：台大醫院外科部醫師周宗欣

           台大醫院復健部物理治療師許婷元

時間：9月22日（一）下午2時至4時

地點：台大醫院兒醫大樓B1視聽講堂

           台北市中正區中山南路8號

洽詢：02-2356-2098

大腸直腸癌

