健康你我他／迷上報紙九宮格 動腦解題如童年

年紀大了，還滿喜歡「平」這個字的。每天從澆花、餵魚、做操開始；每周於「遊戲時間」結束。過好平常日子，以至於能平平順順的活著。感恩！

每天早上起床澆過窗台外掛著的石斛、小葉曇花，盆裡的茉莉、韮蘭、螃蟹蘭、九重葛、沙漠玫瑰和自己長出來的彩椒；餵好一小缸荷葉下的孔雀魚；再面對窗戶做完持續30年的操，我才會走出臥室，開始一天的「室外生活」。

都說小孩是在遊戲中學習，沒想到自己年紀大了，也還真是在遊戲中健腦與補氣。我們家是聯合報的忠實訂戶，可是我卻也忠實的不理「遊戲時間」多年，直到四年多前老友推薦，才沒有間斷地將它視為閨密，每周必會，而且是聚精會神的會。

星期天報紙拿進家門，一定先看一下有沒有那個「有一隻狗狗的九宮格」。有，當晚就會有好玩的事可以做了，先高興一下，期待著。

上床前端坐小檯燈下，準備一枝削尖的長鉛筆和一隻黑色簽字筆。心平氣和才能過關斬將，依序完成二代數獨、成語謎字、謎13、縱橫交鋒、驅動程式…。雖然曾經被困住，但是做久了，每一則都可以找到破題的祕訣，這讓從小四開始喜歡數學的我，感覺回到童年，再次不停的動腦解題，完成後帶著喜悅進入夢鄉。

