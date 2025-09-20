聽新聞
愛肝達人站／B肝沒了，長出肝癌？月經沒了，肚子大了？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

60歲的一位女士，年輕時是B型肝炎帶原者。她聽信民間偏方，吃了所謂的「黑藥丸」。幾年後檢查，醫師說「B肝沒了」，她高興得不得了，從此放下心中大石，覺得人生平安無事。沒想到最近因車禍送醫，一做檢查，竟在肝臟裡發現一顆5公分的腫瘤。她滿臉疑惑：「B肝不是消失了嗎？怎麼肝癌還跑出來？」

另一位女士，更年期後以為終於擺脫了每個月的困擾，甚至覺得是「重獲自由」。但不久後，她的肚子愈來愈大，自以為是體重增加，還認真節食減肥。直到某天肚子劇痛送急診，才發現下腹部長了一顆10公分的卵巢囊腫。醫師開刀處理後，她才驚覺：原來不是變胖，而是腫瘤在默默作怪。

現代醫學雖然進步，但「真相常常因觀念錯誤而在第一時間就消失了」。

血液檢查顯示B肝沒了，但看不到肝臟內部的變化；月經停了，卻不知卵巢仍在默默地存在。只有腹部超音波，才能把隱藏的真相照出來。它無痛、無輻射、方便又安全，是最值得投資的健康檢查。

所以，不管你是B肝帶原者，還是「B肝已消失」的人；不管你是尚有月經的女性，還是已經停經的熟女，每年至少都該「超」一次。一次檢查，可能換來一輩子安心。

●肝病防治學術基金會「免費抽血癌篩&腹超」活動預告：2025年9月21日(日)，台南市七股區

活動詳情 https://reurl.cc/0War79

