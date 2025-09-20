桃園建友善失智網路 建議擴大定位器補助

失智走失案件頻傳，本報日前陽光行動「失智迷航」專題報導發現個人衛星定位器等輔具補助申請率低，桃園市府建議中央擴大讓診斷失智症者患者也能申請，並展開跨局處合作，辦司機教育演練、盤點公有館舍等，盼建立桃園在地友善失智網絡。

桃園市長張善政的母親生前罹患失智症，曾有走失經驗，讓他更關注預防失智症的重要性。他認為預防勝於治療，桃市府與長庚大學、台灣大學合作，啟動運用人工智慧進行失智症早期預判的研究計畫，並呼籲中央應投注更多資源在失智政策上。

桃園市議員謝美英說，父親晚年罹患失智症，家人與看護全天候盯著，「運氣好，爸爸沒有走失過」，但身邊不少朋友有類似經驗，身心俱疲。她說，個人衛星定位器補助應盡量符合家屬需求，盼能有全額補助。

桃園警方統計，今年至7月底受理失智老人走失通報共62件，雖全數尋獲，但其中1人發現時已死亡。但3年來，桃園市僅27人申請衛星定位器補助，社會局認為，申請對象須領有身心障礙證明，未考量到失智症患者無論嚴重程度為何，都有走失風險，已建議中央擴大補助對象。

不僅如此，桃市府因應失智人口不斷成長，也建議中央建立全國失智症資料庫與追蹤系統、訂失智友善硬體環境設計指引。衛生局也會同交通、警察局合作舉辦交通運輸業失智友善教育訓練，邀請失智症患者白婉芝參與，讓公車與計程車司機能了解失智者困境和如何協助，交通局後續將研議司機協助失智通報的獎勵機制。

