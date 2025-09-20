聽新聞
醫美過失頻傳 醫策會：全台逾千家診所僅40家認證

聯合報／ 記者林佳彣林琮恩翁唯真張宏業翁至成／台北報導
安和美醫美外科診所醫師丁斌煌涉及醫療過失致死，被北市中山警方依現行犯逮捕移送台北地檢署偵辦。記者翁至成／翻攝
安和美醫美外科診所醫師丁斌煌涉及醫療過失致死，被北市中山警方依現行犯逮捕移送台北地檢署偵辦。記者翁至成／翻攝

安和美醫美外科診所62歲醫師丁斌煌為50歲簡姓男子執行陰莖增大術，簡男命喪手術台；近年醫美診所屢傳死亡手術案件，醫策會執行長方震中指出，推動醫美診所認證多年，但全台逾千家診所僅40家接受認證；衛福部指出，研擬修改「特管辦法」加嚴資格。

台北市衛生局昨晚表示，經連續稽查3天，已強制該醫美診所停業，且丁斌煌交保後不配合主管機關約談等3事項，涉違反醫療法，將罰35萬元，同時送醫懲會審議。

簡男曾在調查局任職，17日到北市安和美診所花40萬元做陰莖增大術，整形醫師丁斌煌疑麻醉不當導致簡男枉死，北檢懷疑丁男無麻醉醫師資格，昨依過失致死罪命丁男100萬交保、限制出境出海。

但丁湊不出百萬，檢方先降保50萬，但還是找不到親友籌錢，第2次降保20萬，丁男才辦保離去。

據了解，檢警逮捕丁斌煌時，在其口袋發現十三萬現金，研判是簡男給付的手術費。至於簡男為何要做此手術，動機仍是謎。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，近期國內發生多起醫美事故，衛福部將全面嚴管並修訂特管辦法，包含限制執刀醫師資格、提升訓練時數、增列風險手術類別等，強調不只會管人員資格，也會納入診所、醫院的責任。

皮膚暨美容外科醫學會常務理事蔡仁雨表示，不少「直美」醫師僅透過廠商課程或師徒制學習，缺乏醫學中心的正規訓練，政府應將「美容醫學」納入次專科，建立訓練與考核機制。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，丁斌煌過去多次改名，民眾目前僅能在「醫事人員查詢系統」，查詢到醫師的專科科別執業地點，若醫師改名甚至改姓，民眾根本難以辨識，認為對於有不良紀錄的醫師，如已定讞或案情明確的案例，應設有公開機制。

劉玉菁回應，未來若能克服技術問題，包含醫美疏失等違規醫師懲戒紀錄，也可比照性平事件公開。

方震中說，醫美亂象由來已久，過去醫策會就有醫美診所認證機制，但困境是「無人願意做認證」，全台逾千家醫美診所，獲認證者僅40家。

方震中表示，盼透過病人參與，選擇醫美診所前先找有認證診所，讓更多診所接受認證，也能避免以「價格戰」取勝的診所勝出，最終出現劣幣驅逐良幣的現象。

