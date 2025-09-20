智慧醫療邁大步 遠距成真篇／5G救護車 跟死神比快

5G、科技結合醫療體系，建立突破地域限制的「醫療防護網」，讓住在偏鄉或老公寓而難以離開家門的民眾透過網路「看」醫生。

現在救護車搭載5G，讓救護人員能跟死神比快，連後端系統人員都跟著感動落淚。

衛生福利部部長石崇良指出，科技及通訊技術進步，讓醫護人員發揮更大功能，甚至獲得更大成就感。

糖尿病病人有多種眼部或循環系統的併發症，在台東地區，往往要花一、兩個小時去台東市馬偕醫院安排檢查，居民因為麻煩而不想看醫生。過去受限設備，衛生所人員或護理師也真的只能「關懷」而無法做得更多，利用科技業者開發的各種遠距電子儀器，帶上一卡小皮箱的檢查儀器，到偏鄉家家戶戶「家訪」，讓公共衛生可以照顧更多的人。

石崇良分享，有偏鄉護理人員因此找出許多青光眼，甚至鼻咽癌、喉癌的患者，督促他們及早就醫，護理人員更有成就感。

遠距診療強化醫療可近性，在救護車內「遠距搶救」是分秒必爭搶命大戰，遠傳電信技術長胡德民指出，現在5G救護車上配備攝影機、平板、影像處理電腦及骨傳導抗噪耳機，在15分鐘的車程內，可以透過通訊科技讓高級救護員及專科急診室醫生遠端協助，遠距醫療已從門診延伸到爭分奪秒的急救現場。

桃園市消防局新屋分隊分享5G救護車案例，一位民眾遭家犬攻擊導致顏面創傷，出現失血性休克症狀，透過5G救護車即時回傳畫面，判定是嚴重的危急個案，不用等到地區醫院，高級救護技術員半路上車救援，送往林口長庚救治。

離島澎湖案高級救護員稀缺，由台北市消防局「遠距」支援，曾有長者在田間頭暈，原以為只是暈眩或中暑，但高級救護員遠端判斷狀況不妙，請救護員測量心電圖，直接判讀出心肌梗塞，醫院同步準備手術，患者到院後僅34分鐘即完成心導管手術。

過往救護案例得到院後判斷狀況，再準備麻醉、手術，現在因為傳輸科技發達，不僅手術可以提前準備，甚至遠端判讀，在救護車上給藥，即時救回一命。

胡德民說，只要一點延遲、頻寬一點受影響，就可能影響一個家庭的眼淚或笑容，救護車是遠距醫療與資通訊的完美落實。

商品推薦