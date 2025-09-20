智慧醫療邁大步 遠距成真篇／一條龍應用 打造生態圈

經濟日報／ 記者彭慧明黃晶琳／台北報導
遠距醫療生態系
遠距醫療生態系

科技是遠距醫療最強後盾，衛生福利部積極推動科技結合醫療應用，數位發展部則媒合醫療需求與科技技術，加上科技串接，將打造遠距醫療一條龍，「在家遠距看醫生」、「病歷資料跟著走」，「線上完成支付」，最終還能把藥送到家。

衛生福利部部長石崇良表示，台灣健保多年來數位轉型，從虛擬健保卡、雲端醫療資訊平台、支付到電子處方箋徹底數位化。虛擬健保卡克服遠距醫療身份認證，醫療雲端資訊平台讓醫生透過雲端掌握病人病史，現在就等電子支付系統上線，讓電子處方箋在社區藥局領藥，唯一的「人工」是送藥給不便的民眾。

遠距醫療四個字可說包含台灣產官學界和跨部會，台灣科技、通訊、資訊服務產業、數發部、衛福部，甚至教育部（台大等教學醫院）從科技發展，產業輔導，到醫療場域串連在一起，衛福部、數發部扮演關鍵角色。

因醫療跟資通訊產業互不了解，數發部數位產業署副署長陳慧敏表示，數發部透過「雲市集」補助，AI資服廠商有機會被醫療通路找到，如宏碁智醫、精誠資訊等業者因此平台獲得醫院導入案機會。而大型醫療院所有能力打造自家HIS平台，接軌遠距醫療，現在數發部也輔導大型醫療院所，以大帶小的方式延伸遠距醫療。

2024年起衛福部健保署開始在花蓮執行電子處方箋小型試辦，計畫2025年下半年擇點全面推動。中華電信就表示，以「SynDr.遠距醫療平台」整合電子病歷、視訊門診、雲端支付與電子處方籤整合，積極藥局洽談合作，讓遠距醫療整個流程對民眾可以更便利。

現在各大醫院急診都塞爆，透過遠距醫療，線上分流，也成為緩解急診量能的關鍵，石崇良表示，未來更要推動試辦夜間、假日以及輕級症發生肚子痛的診療平台，狀況不緊急可以先開藥解決，透過社區藥局取藥，讓遠距醫療更完善。(系列二之一)

遠距 藥局 健保卡

延伸閱讀

「超人醫師」徐超斌離世 石崇良：繼續提升醫療 不讓他失望

APEC高階會議 衛福部談醫療AI等議題分享台灣經驗

衛福部公費醫師制度爭議多時 部長石崇良3大理由宣布重啟

衛福部續推重點公費醫師計畫 石崇良說明關鍵原因

相關新聞

影響逾1400萬戶！民生電價下月起漲3.12% 業界憂物價恐漲

經濟部昨召開電價審議委員會，拍板電價十月一日起調漲，經濟部次長賴建信表示，由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於...

電價漲 外食開銷恐增加

民生電價漲定了，是不是會讓好不容易趨緩的通膨再起？學者都說，因為漲價對象是小商家及住宅，漲幅不大，對物價影響有限，不至於大幅度顯現在物價數據上，但小商家仍可能轉嫁給消費者，導致外食費再增，民眾還是會對物價上揚感受更明顯，生活壓力更沉重。

三颱共舞！「樺加沙」恐升級強颱 最快明天海警

目前西太平洋海面上有三個颱風，分別是米塔、樺加沙及浣熊。氣象署表示，浣熊颱風距離台灣超過四千公里，基本上不影響台灣，須注...

醫美過失頻傳 醫策會：全台逾千家診所僅40家認證

安和美醫美外科診所62歲醫師丁斌煌為50歲簡姓男子執行陰莖增大術，簡男命喪手術台；近年醫美診所屢傳死亡手術案件，醫策會執...

出國夯 桃機國籍航空智慧報到僅5成

出國潮未減，旅客常為報到與托運程序耗費大量時間，桃園機場公司雖啟用自助報到（ＣＵＳＳ）多年，但目前國籍航空智慧報到比率僅...

為南迴醫療奔走 「超人醫師」徐超斌癌逝、享年58歲

被稱為「超人醫師」、南迴基金會發起人徐超斌，卅九歲時曾遭遇中風、六年前被診斷晚期鼻咽癌，他即使生病仍掛心患者，曾經才剛完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。