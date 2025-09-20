智慧醫療邁大步 遠距成真篇／一條龍應用 打造生態圈

科技是遠距醫療最強後盾，衛生福利部積極推動科技結合醫療應用，數位發展部則媒合醫療需求與科技技術，加上科技串接，將打造遠距醫療一條龍，「在家遠距看醫生」、「病歷資料跟著走」，「線上完成支付」，最終還能把藥送到家。

衛生福利部部長石崇良表示，台灣健保多年來數位轉型，從虛擬健保卡、雲端醫療資訊平台、支付到電子處方箋徹底數位化。虛擬健保卡克服遠距醫療身份認證，醫療雲端資訊平台讓醫生透過雲端掌握病人病史，現在就等電子支付系統上線，讓電子處方箋在社區藥局領藥，唯一的「人工」是送藥給不便的民眾。

遠距醫療四個字可說包含台灣產官學界和跨部會，台灣科技、通訊、資訊服務產業、數發部、衛福部，甚至教育部（台大等教學醫院）從科技發展，產業輔導，到醫療場域串連在一起，衛福部、數發部扮演關鍵角色。

因醫療跟資通訊產業互不了解，數發部數位產業署副署長陳慧敏表示，數發部透過「雲市集」補助，AI資服廠商有機會被醫療通路找到，如宏碁智醫、精誠資訊等業者因此平台獲得醫院導入案機會。而大型醫療院所有能力打造自家HIS平台，接軌遠距醫療，現在數發部也輔導大型醫療院所，以大帶小的方式延伸遠距醫療。

2024年起衛福部健保署開始在花蓮執行電子處方箋小型試辦，計畫2025年下半年擇點全面推動。中華電信就表示，以「SynDr.遠距醫療平台」整合電子病歷、視訊門診、雲端支付與電子處方籤整合，積極藥局洽談合作，讓遠距醫療整個流程對民眾可以更便利。

現在各大醫院急診都塞爆，透過遠距醫療，線上分流，也成為緩解急診量能的關鍵，石崇良表示，未來更要推動試辦夜間、假日以及輕級症發生肚子痛的診療平台，狀況不緊急可以先開藥解決，透過社區藥局取藥，讓遠距醫療更完善。(系列二之一)

