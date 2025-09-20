智慧醫療邁大步 遠距成真篇／導入雲端問診 消滅「醫療孤島」

《通訊診療法》上路滿一年，遠距醫療成為民眾接近醫療資源選項之一，現在全台都可使用遠距醫療、遠距門診，連洗腎都可在家進行，民眾負擔降低，醫護照護量能可望獲得舒緩。

2020年起的疫情，使得遠距醫療從不可能變成可能，衛生福利部開放遠距醫療納入健保後，更讓「醫療孤島」如偏鄉、老公寓的民眾有機會就醫根據統計。2024年遠距會診計15,701人次，今年前四月遠距會診計4,988人次、申報遠距會診費431.1萬點。

跟著遠距醫療一起上路的包括「在宅急症照護試辦計畫」，參與照護團隊共174家，789家院所參與；「鼓勵院所加強推動腹膜透析與提升品質照護計畫」有268個院所有提供通訊診療服務，22家醫療機構申請執行特殊情況通訊診療。

「在宅急症照護試辦計畫」上路一年（2024年7月至2025年5月）以來，收案總計2,955人次，照護對象以急診個案占38%最多，居家個案占31%次之，機構住民占31%；收案適應症以尿路感染占49%最多、肺炎占37%次之，軟組織感染占14%。

以肺炎患者在宅照護試算，衛福部統計，收案個案平均醫療費用約3萬點，相較於平均住院醫療費用的6.9萬點低，以2024年申報案件1,247件估算，推估健保可節省4,900萬點。

民眾部分負擔部分，平均每件負擔費用約1,011元，相較原本部分負擔的4,700元至7,700元大幅降低。

遠距離醫師醫療科技裝備

商品推薦