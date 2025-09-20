智慧醫療邁大步 遠距成真篇／導入雲端問診 消滅「醫療孤島」

經濟日報／ 記者彭慧明黃晶琳／台北報導
「通訊診療法」修正上路後遠距醫療成果
「通訊診療法」修正上路後遠距醫療成果

通訊診療法》上路滿一年，遠距醫療成為民眾接近醫療資源選項之一，現在全台都可使用遠距醫療、遠距門診，連洗腎都可在家進行，民眾負擔降低，醫護照護量能可望獲得舒緩。

2020年起的疫情，使得遠距醫療從不可能變成可能，衛生福利部開放遠距醫療納入健保後，更讓「醫療孤島」如偏鄉、老公寓的民眾有機會就醫根據統計。2024年遠距會診計15,701人次，今年前四月遠距會診計4,988人次、申報遠距會診費431.1萬點。

跟著遠距醫療一起上路的包括「在宅急症照護試辦計畫」，參與照護團隊共174家，789家院所參與；「鼓勵院所加強推動腹膜透析與提升品質照護計畫」有268個院所有提供通訊診療服務，22家醫療機構申請執行特殊情況通訊診療。

「在宅急症照護試辦計畫」上路一年（2024年7月至2025年5月）以來，收案總計2,955人次，照護對象以急診個案占38%最多，居家個案占31%次之，機構住民占31%；收案適應症以尿路感染占49%最多、肺炎占37%次之，軟組織感染占14%。

以肺炎患者在宅照護試算，衛福部統計，收案個案平均醫療費用約3萬點，相較於平均住院醫療費用的6.9萬點低，以2024年申報案件1,247件估算，推估健保可節省4,900萬點。

民眾部分負擔部分，平均每件負擔費用約1,011元，相較原本部分負擔的4,700元至7,700元大幅降低。

遠距離醫師醫療科技裝備
遠距離醫師醫療科技裝備

遠距 收案 通訊診療

延伸閱讀

台灣百萬人列「酗酒」族群 健保支出一年逾53億元

「隱形股王」康霈市值8天蒸發923億元 法說新藥進度未重訊遭罰20萬

屏東進行核安演習 國軍直升機演練孤島運補

電信三雄 衝遠距醫療

相關新聞

影響逾1400萬戶！民生電價下月起漲3.12% 業界憂物價恐漲

經濟部昨召開電價審議委員會，拍板電價十月一日起調漲，經濟部次長賴建信表示，由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於...

電價漲 外食開銷恐增加

民生電價漲定了，是不是會讓好不容易趨緩的通膨再起？學者都說，因為漲價對象是小商家及住宅，漲幅不大，對物價影響有限，不至於大幅度顯現在物價數據上，但小商家仍可能轉嫁給消費者，導致外食費再增，民眾還是會對物價上揚感受更明顯，生活壓力更沉重。

三颱共舞！「樺加沙」恐升級強颱 最快明天海警

目前西太平洋海面上有三個颱風，分別是米塔、樺加沙及浣熊。氣象署表示，浣熊颱風距離台灣超過四千公里，基本上不影響台灣，須注...

醫美過失頻傳 醫策會：全台逾千家診所僅40家認證

安和美醫美外科診所62歲醫師丁斌煌為50歲簡姓男子執行陰莖增大術，簡男命喪手術台；近年醫美診所屢傳死亡手術案件，醫策會執...

出國夯 桃機國籍航空智慧報到僅5成

出國潮未減，旅客常為報到與托運程序耗費大量時間，桃園機場公司雖啟用自助報到（ＣＵＳＳ）多年，但目前國籍航空智慧報到比率僅...

為南迴醫療奔走 「超人醫師」徐超斌癌逝、享年58歲

被稱為「超人醫師」、南迴基金會發起人徐超斌，卅九歲時曾遭遇中風、六年前被診斷晚期鼻咽癌，他即使生病仍掛心患者，曾經才剛完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。