通訊診療法上路周年 遠端就診、照護納入健保

台灣進入超高齡社會，對醫療資源的可近性更加重要。《通訊診療法》上路滿周年，將遠距醫療、遠距照護納入健保項目，補足就診最後一哩路。遠距醫療帶動商機，讓產業界對智慧醫療的前景更加看好。

衛生福利部部長石崇良指出，台灣進入超高齡化社會，長者醫療需求快速增加，但醫護人力不足，不僅是偏鄉弱勢長者，很多住在舊公寓的長者、身障者就醫，看病一次的隱藏成本也很高，遠距醫療、智慧醫療技術對於高齡化社會相當重要。

《通訊診療法》上路滿一年以來，全台民眾都可使用遠距醫療、遠距門診，急症也可以在家照護，連洗腎都可在家進行腹膜透析。遠距醫療成為正式醫療程序，智慧醫療的範圍也擴大到5G救護車、在宅急症照護，AI加入後更衍生健康照護、精準醫療、精準健康等發展，補足醫療資源匱乏地區的長期和居家照護需求。KPMG引述Statista統計顯示，2030年遠距醫療市場將成長至近4,600億美元，台灣資通訊業者也積極跟進這股商機。

電信及系統整合業者投入遠距醫療，中華電信自主研發「SynDr. 遠距醫療視訊平台」，與翰鼎數位、凱基銀行打造「台灣基層診所視訊診療系統」，和醫師公會全聯會、玉山銀行及資拓宏宇共同組成「健康台灣智慧醫療大聯盟」，提供全台基層院所通訊診療、在宅急症照護、雲端HIS等解決方案，建立上百件案例落地實績，全台上萬間西醫診所都是潛在客戶。

中華電信配合健保署「在宅急症照護試辦計畫」，在宅住院監測系統（RPM）與社區醫療團隊合作，透過AIoT生理量測裝置，如體溫計、血壓計、智慧床墊等監控患者，提供遠距視訊關懷，打造多方即時互動模型，提高在宅照護品質。

遠傳研發「5G遠距診療平台」，在衛福部及多家醫學中心支持下，於台東大武、海端偏鄉衛生所先後建置台灣首批5G遠距診療據點，目前遠傳5G遠距診療已涵蓋全台共15縣市、57鄉鎮，服務近7萬人次。遠傳協助各大醫療院所推出視訊門診，已有超過190家醫療機構申請，有逾330間虛擬診間陸續開診，並投入在宅急症照護計畫。台灣大哥大從企業通訊與AI應用出發，打造智慧醫療通訊解決方案，導入中山醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院共六家醫學中心等級院所。

根據衛福部的資料，遠距醫療給付計畫是以視訊通訊方式，讓在地醫師將病人訊息提供遠距專科醫師、給予診療建議後，由在地醫師開立醫囑，提供當地缺乏且民眾迫切需要之專科醫療或急診診療，截至2025年6月，共123家在地院所與53家遠距院所合作參與，提供61個鄉鎮、11個急重症轉診網絡及二間矯正機關遠距會診服務，2025年前四月，遠距會診已達4,988人次。

透過電信三雄積極投入遠距醫療，偏鄉民眾透過5G遠距專科會診，免去往返就醫的舟車勞頓，也減少長者及親屬陪伴所付出的成本與碳足跡，。根據KPMG安侯建業統計，以遠傳5G遠距專科會診在偏鄉上路為例，每人次平均節省交通與就醫成本超過3,700元。

跟進遠距醫療服務的，還有「在宅急症照護試辦計畫」，照護團隊共174家、有789家院所參與；「鼓勵院所加強推動腹膜透析與提升品質照護計畫」有268個院所提供通訊診療服務，22家醫療機構申請執行特殊情況通訊診療，重要照顧類別包含「急性後期照護」、「國際醫療照護」、「長期照顧服務」、「疾病末期照護」及「行動不便照護」，讓台灣偏鄉、高齡以及交通不便者，距離醫療資源的可得性更近了一步。

