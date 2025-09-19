6旬男隱瞞前列腺藥物用藥史 白內障手術虹膜鬆脫視力永久受損

白內障手術被視為高齡醫療中最常見、也最安全的手術之一，這道常規手術仍可能暗藏危機。60歲蔡姓男子因前列腺肥大服用「坦索羅辛」，沒想到一顆看似與眼睛無關的藥丸，竟成為術中最大變數。

蔡男去年接受右眼白內障手術，術前評估顯示無糖尿病、高血壓等常見慢性病，僅中度近視與視力逐漸模糊，醫師原以為手術可順利進行，卻在過程中意外發現虹膜異常鬆弛，呈現波浪狀移動，甚至一度脫垂，讓手術變得格外困難。

術後雖恢復部分視力，但因虹膜鬆弛與變形，導致永久畏光與夜間視覺不良，追問下，他才透露自己因前列腺肥大服用「坦索羅辛」近一年，而這段隱瞞用藥史也改變手術結果。

眼科醫師、大仁科技大學藥學系副教授洪啟庭解釋，坦索羅辛屬於α腎上腺素受體阻斷劑，改善排尿不順，但因相同受體也分布於虹膜括約肌，藥物會讓虹膜鬆弛、易脫出切口，不僅增加手術操作難度，也提升術後併發症風險。

洪啟庭表示，除了坦索羅辛，若患者術前服用阿斯匹靈、深海魚油、銀杏、紅麴或蝦紅素等，也可能增加出血風險，必要時應暫停一段時間。病人必須誠實告知用藥情況，才能讓醫師調整手術計畫，降低風險。

洪啟庭觀察，前列腺肥大對許多男性而言是一種「隱疾」，不少人誤以為罹患此病會影響男性雄風，就醫時往往選擇隱匿，從實際門診中，也發現平均每100位患者，僅約5位會主動告知醫師，顯示病人與醫師間資訊落差嚴重。

他強調，若在白內障手術前未能提供完整用藥資訊，恐增加術中發生「虹膜鬆弛症候群」風險，導致手術難度提高及術後視力品質下降，籲患者放下顧慮，如實告知所有用藥情況，醫師才能事先規劃妥善因應策略，保障手術安全。

大仁科大校長郭代璜指出，術前是否停藥、停多久，需由專業醫師評估，但即便停藥，也不保證能降低風險，因此關鍵仍在於醫師能否事先掌握資訊，預作手術策略。

郭代璜說，台灣正快速邁入高齡社會，銀髮男性常同時面臨泌尿問題與白內障，若患者羞於透露用藥史，往往延誤術前採取必要防範措施，精準醫療不只在於技術，更在於資訊透明，告知完整病史，才是爭取最佳治療效果的根本。

台灣每年進行數十萬例白內障手術，大多數患者術後都能重見光明，蔡男案例揭示高齡社會下，交疊用藥與跨科疾病交疊，已成為醫療必須正視的「隱形風險」。

