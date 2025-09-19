2025人權影展中正紀念堂開幕 文化部長李遠：意義非凡

2025台灣國際人權電影節今晚在中正紀念堂演藝廳開幕，文化部長李遠致詞時表示，人權影展在中正紀念堂這個新開張的戲院舉行，「對我與很多人來說，意義非凡，也是很好的起步。」

李遠致詞時表示，在中正紀念堂舉辦人權電影節雖然爭議性高，「但越是如此，越要把它轉型成一個人權推廣的教育園區。」

他表示，很期待台灣國際人權電影節（Taiwan International Human Rights Film Festival）能擴大成為台灣的三大影展之一，不只是人權館每年辦的一個活動。

李遠分享他在捷克參訪時，與One World人權影展節目總監湯瑪斯．波什圖爾卡（Tomáš Poštulka）會面，對方問他：「你們的人權電影節有什麼？」他回答開幕片就是導演潘禮德（Rithy Panh）的「約見波布」，「對方就跟我說，那你們影展能量很大，可以邀到這個大導演，我們也開始了之後的話題。」

李遠表示，這次前往歐洲參訪感觸很多，「台灣對世界來講，是一個很強大的存在，台灣可以透過各種主題包括人權，跟全世界連接。」

他說，今天拿到白色恐怖受難者的舅舅70多年前被槍斃時候所寫遺書，「我不認為講轉型正義是為了勾起仇恨，我們必須面對真相，沒有真相就沒有和解。」

今天除了李遠之外，包括國家人權博物館館長洪世芳、策展人葉天倫、開幕片「約見波布」導演潘禮德等，一同為人權電影節揭開序幕。

潘禮德是用影像記錄人權的重要歷史見證者，也是這次人權電影節邀請的重量級貴賓。他出生於柬埔寨首都金邊，與家人經歷過紅色高棉恐怖統治時期，1979年逃往泰國，隨後移居法國，進入高級電影研究學院，成為電影導演。

潘禮德表示，這是他第三次來到台灣，很高興可以向各位呈現「約見波布」這部作品，並分享「約見波布」代表柬埔寨角逐今年奧斯卡最佳國際電影獎，也受邀成為這次人權電影節的開幕片，「今晚在中正紀念堂這具有爭議但有歷史意義的所在，在這樣的地方舉辦人權影展，特別有意義。」

「2025台灣國際人權電影節」台北場自即日起至10月12日在中正紀念堂舉行，高雄場自9月22日至28日在喜樂時代影城高雄總圖店進行。

