新版造林碳匯方法學上路 擴大參與誘因

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

為促進民間投入造林，達成我國2050淨零目標，農業部林業及自然保育署提出「造林碳匯專案」方法學，明確定義方法學適用條件，納入災後復舊造林、移除外來入侵種再造林等態樣，擴大各界參與誘因。林業保育署「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」也推出公私有土地媒合功能，鼓勵提供土地資源，促使企業投入造林或營林，達到ESG目標。

因應2050年淨零排放目標，林業保育署提出「增加森林面積」、「加強森林經營」及「提升國產材利用」三大策略，並積極研提森林碳匯方法學，除既有的「造林與植林碳匯專案活動」方法學外，已於去年12月新增通過「加強森林經營」、「竹林經營」方法學，提供企業參與森林碳匯取得減量額度的多元途徑。

林業保育署表示，現行「造林與植林碳匯專案活動」方法學自環境部2019年審定公告以來，目前僅4案通過，且外界對土地應維持非森林地的年限、重新造林土地是否可申請等規範，多有疑義。因此藉由本次修正，明確定義適用範圍與土地條件，讓申請者更易掌握規範、參與。

林業保育署指，新版的「造林碳匯專案」方法學，為避免發生次生林「砍大樹之種小樹」疑慮，明定土地於造林前至少6年須為非森林狀態，但因崩塌等天然災害導致林地裸露，或移除外來入侵樹種後的復育造林，則可不受6年限制；如為人工林伐採收獲後再造林，屬森林經營範疇，應循「加強森林經營」方法學申請。

此外，考量一般自願減量專案在申請註冊通過後才開始執行，造林因需特殊條件配合須於特定季節執行，因此可於執行造林後再提出專案申請，並給予3年緩衝期。林業保育署強調，修正後的方法學明確訂定可申請的土地條件，有助各界評估參與可行性，並提升申請與審查效率。

