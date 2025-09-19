快訊

光復節連假即將到來 台鐵加開98班列車、9/23零時開放訂票

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台鐵表示，光復節連續假期車票自9月23日(星期二)零時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。聯合報系資料照
台鐵表示，光復節連續假期車票自9月23日(星期二)零時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。聯合報系資料照

台鐵公司因應光復節連續假期疏運旅客需要，自10月23日(星期四)起至10月27日(星期一)止計5天，全線加開各級列車共計98班。其中包含東線實名制列車4班、北半環跨線自強號列車4班、南半環跨線自強號列車6班、西線自強號列車2班。另為加強疏運旅客，10月23日至10月27日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵表示，光復節連續假期車票自9月23日(星期二)零時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於9月24日(星期三) 零時起，開放設籍花蓮縣與臺東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者之配偶及直系血親一親等之國民訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

