徐超斌「南迴醫療夢」續章 基金會把健康送到家

「超人醫師」徐超斌離世，他的「南迴醫院」夢，一路走出了居家護理所與南迴診所，不只駐點，也投入行動醫療。南迴基金會今天表示，將繼續走進居家，把健康送到偏鄉人們手中。

台東縣南迴公路全長118公里，沿線居住3萬多居民，但因就醫路途遙遠，有病人轉送過程中不幸離世。被稱為「超人醫師」的徐超斌，有感於南迴公路醫療資源貧乏，2012年開始為鄉民請命，盼催生南迴醫院，並為此在2019年成立醫療財團法人南迴基金會。

然而，超人也有倒下的一天，南迴基金會今天在臉書發文證實徐超斌過世，享年58歲。

南迴基金會董事長、同時也是徐超斌的大學學姊李靜蘭告訴中央社記者，基金會剛成立時，徐超斌有次在兩人對話時，一直問「蛤？」，當時還叫他「不要鬧了」，沒想到竟是真的聽不到，只好要他快去檢查；而這一檢查，竟是罹患鼻咽癌。

但他的夢想沒有因此停滯，第一屆董事會成立後，南迴基金會就畫出南迴醫院的藍圖。然而一間醫院不只要有病人，更要有醫療人員，加上南迴公路截彎取直後，救護車把患者送到既有大醫院的時間縮短，「再蓋一間醫院是否真的能解決問題？」成為董事會、徐超斌與地方反覆討論的問題。

他們達成共識，現在醫院的制度，已不能解決偏鄉的問題，因此不要再等著蓋醫院，也不要讓南迴的人繼續等「超人醫師」回來。李靜蘭說，基金會將重點轉向發展居家醫療，把有限資源投入更能長久支撐的「行動醫療模式」，務實回應南迴的真實需求。

2021年8月，南迴居家護理所成立，以居家護理走進病人家中，讓「客廳成診間、臥房變病房」，解決偏鄉交通不便的就醫困境，至2023年5月已服務690位個案、累積訪視1227人次。2023年6月，南迴診所正式營運，以台東縣大武鄉為據點，同時提供定點門診與居家醫療。

徐超斌的努力，也吸引越來越多人加入。護理團隊從居家護理所時期的2名護理師，到如今已有5名護理師支撐著南迴醫療需求，其中有人是結婚嫁來南迴地區，另外4人則都是回鄉工作。

對於南迴基金會的未來，李靜蘭說，將由同樣是在奇美醫院接受急診訓練、回鄉服務的醫師高元，接手南迴診所所長一職，與另名隔週支援的兼職醫師、還有奇美醫院的醫療團隊作為堅強後盾，共同支撐起既有的門診與居家醫療工作。

除了短期要繼續把居家醫療「做好做滿」，李靜蘭指出，團隊更擘劃中期要加強預防急重症的篩檢與衛教，希望「做前」，不要讓民眾等中風、骨折了，才知道自己生病；長期更希望在當地找到好的人力運用方式，解決照護人力問題，把服務「做厚」。

李靜蘭說，近2年來，徐超斌非常投入居家醫療，甚至剛剛做完化療，就不顧大家反對，跑去看病人，自己還因此感染住院。徐超斌的投入，當地人也看在眼裡，自己前陣子跟著做居家醫療的時候，還有患者家屬偷偷跑出來問「徐醫師好不好？可以幫我跟他說加油嗎？我們真的好需要他！」

「這是超斌花了一輩子在做的事情」，李靜蘭說，這些與當地人情感的凝聚，都是團隊想要堅持下去的理由；而且如果南迴基金會可以做得到，不僅對當地有益，更能給政府作參考，幫助更多偏鄉、更多走不出家門的老人，達到「始於南迴、終於環島」的夢想。

