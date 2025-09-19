光復節連假台鐵加開98班列車 9/23開放訂票

快訊

中央社／ 台北19日電
為因應114年台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日連續假期疏運旅客需要，台鐵公司今天宣布，自10月23日至27日全線加開各級列車共98班，9月23日凌晨0時起開放訂票。示意圖。(聯合報資料照片)
為因應114年台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日連續假期疏運旅客需要，台鐵公司今天宣布，自10月23日至27日全線加開各級列車共98班，9月23日凌晨0時起開放訂票。

今年台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日連假自10月24日至26日，台鐵今天發布新聞稿公布訂票資訊。

台鐵表示，10月23日至27日共5天，全線加開各級列車共98班，其中包含東線實名制列車4班、北半環跨線自強號列車4班、南半環跨線自強號列車6班、西線自強號列車2班；另為加強疏運旅客，10月23日至27日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵表示，上述連假車票，將自9月23日凌晨0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

至於東線實名制列車班次，台鐵指出，將自9月24日凌晨0時起，開放設籍花蓮縣與台東縣國民身分證字號U、V開頭，或上述兩者配偶及直系血親一親等國民訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵官網及台鐵e訂通APP查詢。

