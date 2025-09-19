台鐵光復節連假疏運車票 9/23開搶

台鐵公司因應114年台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日連續假期疏運旅客需要，自114年10月23日(星期四)起至10月27日(星期一)止計5天，全線加開各級列車共計98班。

台鐵表示，加開列車其中包含東線實名制列車4班、北半環跨線自強號列車4班、南半環跨線自強號列車6班、西線自強號列車2班。另為加強疏運旅客，114年10月23日至10月27日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵表示，114年臺台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日連續假期車票自9月23日(星期二)零時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於9月24日(星期三) 零時起，開放設籍花蓮縣與臺東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者之配偶及直系血親一親等之國民訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

