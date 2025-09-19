醫院藥師不足⋯基層反對藥學技術員 台大教授：優化執業環境為何不可

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大藥學專業學院教授沈麗娟表示，醫院藥學技術員制度不是為減少醫院藥師人力，而是為優化醫院藥師的工作環境，除增加病人用藥安全保障外，也增加醫院藥師留任意願。本報資料照片
醫院藥師出現人力斷層，醫學中心缺額可達2成，有專家提出以「藥學技術員」協助業務，但遭基層藥師協會反對。對此，台大藥學專業學院教授沈麗娟表示，醫院藥學技術員制度不是為減少醫院藥師人力，而是為優化醫院藥師的工作環境，除了增加病人用藥安全保障外，也增加醫院藥師留任意願，「為何不可？」

沈麗娟說，優化醫院藥師的工作環境，才能解決醫院藥師人才的流失，落實分級醫療及醫藥分業政策，才是徹底解決醫院醫療人力的解方。

沈麗娟表示，她贊成分級醫療及醫藥分業制度，讓醫學中心處理急重難罕疾病，有效利用寶貴醫療資源，保障病人用藥安全，醫院釋出處方箋，由社區藥局調劑，為醫藥分業基本精神，可避免開藥者靠藥品獲利的道德問題，但許多醫藥分業國家，也存在藥學技術員制度，因藥學技術員制度，與處方箋釋出與否並無關聯。

「歐亞先進國家，都有藥學技術員制度，連許多東南亞國家來台參訪的藥師團體對於臺灣居然限制藥局不能有藥學技術員都覺得不可思議。」沈麗娟表示，各國藥學技術員工作內容有一定規範，先進國家還設有藥學技術員訓練及認證，一般做法是由1位藥師，監督至多2位藥學技術員工作，其內容包括機械性的「抓藥」，由藥學技術員負責，可讓藥師發揮專業，在調劑與處方審核。

沈麗娟表示，醫學中心藥師，藉藥學技術員分擔抓藥這類「勞力性」工作，反而能讓藥師專注於急、重、難、罕病人直接照顧，以及從事臨床藥學教學工作，醫院藥師人力不足，釋出處方箋是「一帖猛藥」，但必須評估是否會有「副作用」，若沒有完整配套措施，恐無法解決問題，「只是飲鴆止渴」。

