樺加沙颱風逼近 氣象署：最快周日發海警、周一發陸警

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
目前西太平洋海面上有三個颱風，分別是米塔、樺加沙及浣熊。圖／中央氣象署提供

目前西太平洋海面上有三個颱風，分別是米塔、樺加沙及浣熊。中央氣象署表示，浣熊颱風因距離台灣超過四千公里，基本上不會對台造成影響，要注意的是樺加沙颱風，其路徑從台灣南部經過，預計下周二、三最接近台灣，屆時強度可能達到中颱以上，最快周日發布海警，周一發陸警。

氣象署表示，米塔颱風未來路徑大致往西北西方向，朝大陸廣東沿海前進，整體來說離台灣將會愈來愈遠，雖然它的外圍環流還是會帶來一些水氣，不過對台影響漸小。

氣象署說，未來影響可能較大的是樺加沙颱風，目前它是輕度颱風，但由於樺加沙颱風接下來行經的區域，環境條件有利發展，不排除將達到強颱等級。

氣象署說，預估下周一(廿二)日通過巴士海峽之前，樺加沙颱風強度可能來到中颱上限，隨著強度增加，暴風圈範圍也會擴大，可能達到二五○公里到二八○公里。

氣象署表示，周日晚間開始，樺加沙颱風的外圍環流就會開始影響台灣，下周一東半部、基隆及恆春地區可能出現大雨，甚至有局部豪雨

氣象署提醒，明天晚間起北海岸、東半部及恆春地區風浪將增強，下周二、三清晨是樺加沙距離台灣最接近的時候，各地風雨將逐漸明顯，花東以及屏東山區可能有豪雨等級以上降雨，西半部、宜蘭也有局部性大雨或豪雨發生，沿海須留意強風巨浪。

隨著樺加沙颱風逼近，氣象署表示，預計最快周日就可能發布海上颱風警報，周一可能發布陸上警報，呼籲民眾提高警覺，做好防颱準備。

