醫美事故頻傳 衛福部出手！研擬修訂特管辦法強調將「加嚴管理」

聯合報／ 記者翁唯真陳雨鑫／台北即時報導
醫美爭議事件頻傳，衛福部醫事司今證實，研擬修改「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，強調將朝「加嚴管理」的方向修訂。本報資料照片
醫美爭議事件頻傳，衛福部醫事司今證實，研擬修改「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」,強調將朝「加嚴管理」的方向修訂。本報資料照片

醫美診所屢傳意外事故，衛福部醫事司今天證實，將研擬修改「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，並採取「加嚴管理」，現行已針對病人的危害風險，採分類分級管理醫美診所的執行項目，增加特定風險手術類別、提升執行人員的訓練時數等，另外，也不排除在克服技術瓶頸後，比照狼醫平台，揭露醫師的懲戒紀錄。

根據衛福部統計，近5年美容醫學醫療爭議案件，在2024年「醫療事故預防及爭議處理法」施行前，2020至2023年醫療爭議調處總案件數依序為591件、555件、613件和689件，美容醫學案件數則依序為37件、43件、50件和45件；2024年後調解案件有838件，美容醫學相關則是43件。

目前「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」已針對醫美採取分級管理，注射、光電與美容醫學手術各有規範，並針對執行削骨、抽脂、拉皮、隆乳等8類高風險手術，明訂專科醫師資格。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，現行特管辦法已針對醫美診所執行的手術項目，手術資格等四部分逐一管理，但有鑒於醫美事故頻傳，已著手修訂特管辦法，並朝「從嚴管理」方向修訂；目前已明定8類高風險手術的執業人員資格，後續不排除再增加高風險手術的類別，如經患者要求全麻的電音波療程、縮胃手術等；而於醫美診所從業的人員，其訓練時數也研擬提高。

皮膚暨美容外科醫學會常務理事蔡仁雨表示，不少「直美」醫師僅透過廠商課程或師徒制學習，缺乏醫學中心的正規訓練，呼籲政府應將「美容醫學」納入次專科，建立訓練與考核機制。劉玉菁回應，醫美的管理需要「整套」調整，此次修訂特管法，會從從業人員的資格，再到診所醫院的責任，也都將逐一規範，後續完成特管法的修訂後，將會對外公布。

而北市醫美診所施作「陰莖增大術」致死案，引發社會關注，台灣病友聯盟理事長吳鴻來表示，民眾現在只能在「醫事人員查詢系統」中，查詢醫師的專科科別與執業地點，如果醫師改名，甚至改姓，要從司法系統查詢過往的醫療刑事紀錄等，幾乎無從辨識其過往紀錄，衛福部應設置平台，揭露醫師不良紀錄。

劉玉菁表示，目前沒有建立一個平台公開曾有不良紀錄的醫師，即使是現行的「醫事人員性別事件資訊專區」，也會因各縣市懲戒公報分散、資料未整合，導致仍有技術瓶頸。未來若能克服，或許違規醫師的懲戒紀錄也可比照性平事件公開，朝向資訊透明化。

