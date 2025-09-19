快訊

北醫大研究：B肝疫苗也能降糖尿病風險 抗體濃度下降可考慮打追加劑

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
北醫大一項研究發現，具B型肝炎免疫力民眾，罹患糖尿病風險降低15%，且B肝表面抗體濃度愈高，保護效果愈強。圖為B肝疫苗，本報資料照片。
肝病被稱為國病，全球糖尿病持續增加，預估2050年將增加45%。台北醫學大學一項研究發現，具B型肝炎免疫力民眾，罹患糖尿病風險降低15%，且B肝表面抗體濃度愈高，保護效果愈強，血液中抗體濃度達1000mlU/mL以上者，糖尿病風險可降低達43%。專家表示，顯示B肝疫苗政策產生預期外糖尿病防治效益，為防治開啟新思路。

上述研究由北醫大考科藍台灣研究中心主任陳杰峰主導，利用全球醫療資訊平台「TriNetX」，進行回溯性大數據分析，根據152國家、131醫療機構，近90萬名為罹患糖尿病，且不曾感染B肝的成年民眾醫療紀錄，發現其中逾57萬人具B肝免疫力，其餘31餘萬人不具免疫力，B肝免疫力與糖尿病風險具年齡相關性，「愈年輕族群，保護效果愈佳。」

陳杰峰表示，研究顯示，具B肝免疫力的18至44歲族群，可降低罹患糖尿病風險20%，45至64歲族群可降低11%風險，65歲以上具B型肝炎免疫力族群，糖尿病風險降低12%。研究同時指出，B型肝炎表面抗體濃度愈高，保護效果愈強，血液中抗體濃度達1000mlU/mL以上者，糖尿病風險甚至降低43%。

不過，B型肝炎免疫力的保護機轉有待進一步研究。陳杰峰指出，研究團隊推測，可能是B肝疫苗誘發「訓練免疫」效應，透過調節先天免疫細胞，改善整體免疫調節能力，進而降低慢性發炎引發糖尿病的風險，這項研究不僅為糖尿防治策略開啟新思路，對於B型肝炎與糖尿病盛行率高的地區，擴大B型肝炎疫苗接種亦可作為預防兩種疾病的雙重策略。

我國自1984年實施新生兒B型肝炎疫苗接種計畫，將B型肝炎帶原率從15%降低至1%以下，陳杰峰說，前述研究凸顯出這項公衛政策，具預期外糖尿病防治效益，台灣施打B型肝炎疫苗的政策行之有年，對於抗體濃度已下降之成年人，可考慮與醫師討論，是否補強接種B肝疫苗。

風險 糖尿病 B型肝炎

相關新聞

樺加沙颱風逼近 氣象署：最快周日發海警、周一發陸警

目前西太平洋海面上有三個颱風，分別是米塔、樺加沙及浣熊。中央氣象署表示，浣熊颱風因距離台灣超過四千公里，基本上不會對台造...

醫美事故頻傳 衛福部出手！研擬修訂特管辦法強調將「加嚴管理」

醫美診所屢傳意外事故，衛福部醫事司今天證實，將研擬修改「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，並採取「加嚴管...

超人醫師有人接班！南迴基金會：排灣族高元醫師接任執行院長

「超人醫師」徐超斌昨晚病逝，消息傳出令人震驚！大家擔心他成立的南迴診所沒人接棒，繼續服務南迴醫療。醫療財團法人南迴基金會...

北醫大研究：B肝疫苗也能降糖尿病風險 抗體濃度下降可考慮打追加劑

肝病被稱為國病，全球糖尿病持續增加，預估2050年將增加45%。台北醫學大學一項研究發現，具B型肝炎免疫力民眾，罹患糖尿...

租賃修法三箭齊發！全聯會力挺：打造房東、房客雙贏新格局

內政部18日通過《租賃住宅市場發展及管理條例》部分修正草案，明定保障租客三年租期、限制房東不合理行為，同時新增「租霸排除...

醫院藥師不足⋯基層反對藥學技術員 台大教授：優化執業環境為何不可

醫院藥師出現人力斷層，醫學中心缺額可達2成，有專家提出以「藥學技術員」協助業務，但遭基層藥師協會反對。對此，台大藥學專業...

