花東鐵路雙軌 台東至知本目標116年底通車

花東鐵路雙軌電氣化計畫再向前邁進一步，交通部鐵道局今天說，已將康樂至知本間東正線切換至西正線，12月將完成台東至康樂間的切換，朝116年底台東至知本雙軌通車目標邁進。

花東鐵路雙軌計畫為全長162.5公里的重大建設，其中約有112.6公里為單軌運行，這項計畫主要目標在於將既有單軌提升為雙軌，解決列車交會瓶頸，未來可增加班次、提升列車調度靈活與路線容量，並強化整體運輸穩定性與安全性，縮短高雄到台東、花蓮的旅運時間。

交通部鐵道局今天召開記者會表示，9月9日跨10日夜間，已將康樂至知本間東正線切換至西正線，也就是原本在東正線營運列車，調撥改至新設的西正線行駛；後續即可拆除東正線上的舊路線，改善老舊橋梁等基礎並重新鋪設軌道，成為新設的東正線，進而完成此路段雙軌化工作。

鐵道局指出，上述西正線切換工作，為花東雙軌計畫今年度重要任務，後續將在12月間完成台東至康樂間的切換，朝116年底台東至知本雙軌通車目標穩步前進。

鐵道局東部工程分局副分局長吳志仁指出，此計畫最大挑戰，在於必須維持單線鐵路不中斷營運下，同時在狹窄路權範圍內完成橋梁改建、軌道鋪設、號誌與電力系統建置。

吳志仁提到，施工團隊必須克服東部多變天候與崎嶇地形限制，精準把握夜間有限「黃金施工時間」，進行高風險、高精度作業，從土建、軌道、電車線到號誌聯鎖測試，環環相扣，不容差錯。

至於行車效益，鐵道局表示，待116年底台東至知本通車後，EMU3000型新自強號車程將可縮短4至5分鐘；而花東鐵路雙軌電氣化全線通車後，花蓮至台東區間車少了待避時間，預估節省45分鐘，而EMU3000型新自強號則可節省12分鐘；上述區間因路線容量增加，1個小時可行駛7至8班次，等於約10分鐘就能有1班車，但仍須視後續台鐵車輛調度與時刻改點狀況而定。

商品推薦