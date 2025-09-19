花5千美元來台住月子中心 美國太太大讚好制度：每位女性都值得享有

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
產後護理之家提供新手媽媽休養與專業照護，讓家庭能安心迎接新生命。示意圖／ingimage
產後護理之家提供新手媽媽休養與專業照護，讓家庭能安心迎接新生命。示意圖／ingimage

「在美國生第一胎的經驗太創傷，讓我一度不想再生孩子。」34歲來自美國俄亥俄州的李太太（Katie Lee）如此說道，直到去年搬到台灣，她才重新鼓起勇氣迎接二寶，並親身體驗台灣產後護理之家。李太太直呼，這樣的制度「每位女性都應該享有」。

根據《CNBC》報導，李太太與丈夫、5歲的長子在2024年7月移居台北，展開13個月的「休假年」，同時讓孩子能多與爺爺奶奶相處。她在台灣申請到居留證後，也取得健保資格。今年7月，她在台北一間私人診所順利產下女兒Ruby，住院兩天三夜僅花不到2000美元（約新台幣6萬元），包含營養師餐點與私人病房，若在公立醫院甚至可能只需數百美元。相比於美國生第一胎時自付額高達1萬美元（約新台幣30萬元），她形容「簡直天差地遠」。

更特別的是，她之後入住產後護理之家10天，每天300美元，總共花費約5000美元（約新台幣15萬元）。除了24小時嬰兒照護，還包含營養餐、按摩、洗頭與瑜伽課程。她說：「感覺就像在五星級飯店，卻能安心休養。」台灣多數新手媽媽會待滿30天，呼應傳統「坐月子」習俗。

根據統計，台灣產後護理產業已有30年歷史，2006到2016年間成長四倍，2014年更有超過半數產婦入住，平均花費約4000美元（約新台幣12萬元）。李太太認為，除了醫療與產後照護，感受到更多是台灣家庭文化的不同。婆婆每天晚上到家裡幫忙，公公負責接送，小姑週末也會來支援，「大家理所當然覺得有新生兒就是全家人的事」，與美國「出院後幾乎只能靠自己」的經驗形成強烈對比。

她也分享，台灣育兒方式不像美國強調「固定作息」與餵奶時間，而是更隨著寶寶需求調整，這對焦慮型的她來說更自在。「能有這樣的支持與資源，真的讓我覺得輕鬆許多。」

美國 育兒 生育 坐月子 月子中心

